"Сволочь бендеровская! Хахол! Менты украинские п#дарасы! Мне срать на вашу украинскую православную церковь!" - священника УПЦ МП затримали за нетверезе водіння. ВIДЕО

Настоятеля храму святих Архангелів Михаїла та Гавриїла УПЦ МП у селі Балківці на Буковині Василя Савку затримали за нетверезе водіння. Увага! Ненормативна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, адмінпорушення священник скоїв у квітні, але відеозапис "високодуховного" спілкування отця Василія і поліцейських опубліковано нещодавно.

Священник усіляко ображав поліцейських, погрожував застрелити "після приходу румунів".

Поліцейські склали два протоколи на батюшку - за нетверезе водіння та дрібне хуліганство.

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