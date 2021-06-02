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"Сволочь бендеровская! Хахол! Менты украинские п#дарасы! Мне срать на вашу украинскую православную церковь!" - священника УПЦ МП затримали за нетверезе водіння. ВIДЕО

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Настоятеля храму святих Архангелів Михаїла та Гавриїла УПЦ МП у селі Балківці на Буковині Василя Савку затримали за нетверезе водіння. Увага! Ненормативна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, адмінпорушення священник скоїв у квітні, але відеозапис "високодуховного" спілкування отця Василія і поліцейських опубліковано нещодавно.

Священник усіляко ображав поліцейських, погрожував застрелити "після приходу румунів".

Поліцейські склали два протоколи на батюшку - за нетверезе водіння та дрібне хуліганство.

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Топ коментарі

  • Rouhh Elohim
    Этот гнидник УПЦ МП давно уже пора прикрыть,а этих гэбешных ********* в рясах выставить за паребрик на родину!
  • Sergii Ustim
    И вот сколько такого дерьма вокруг, и сколько это можно терпеть?
  • Прощай немытая раССея
    "Сволочь бендеровская! Хахол! Менты украинские п#дарасы! Мне срать на вашу украинскую православную церковь!", - священника УПЦ МП задержали за нетрезвое вождение - Цензор.НЕТ 453
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