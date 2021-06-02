"Сволочь бендеровская! Хахол! Менты украинские п#дарасы! Мне срать на вашу украинскую православную церковь!" - священника УПЦ МП затримали за нетверезе водіння. ВIДЕО
41 098193
Настоятеля храму святих Архангелів Михаїла та Гавриїла УПЦ МП у селі Балківці на Буковині Василя Савку затримали за нетверезе водіння. Увага! Ненормативна лексика!
Як повідомляє Цензор.НЕТ, адмінпорушення священник скоїв у квітні, але відеозапис "високодуховного" спілкування отця Василія і поліцейських опубліковано нещодавно.
Священник усіляко ображав поліцейських, погрожував застрелити "після приходу румунів".
Поліцейські склали два протоколи на батюшку - за нетверезе водіння та дрібне хуліганство.