У Раді зареєстровано законопроєкт про легалізацію медичного канабісу: "Це не про легалізацію наркотиків. Це про те, щоб допомогти людям жити". ВIДЕО

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №5596 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання обігу конопель в медичних цілях, наукової і науково-технічної діяльності.

Під будівлею Ради на брифінгу народні депутати представили цей законопроєкт, повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

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Відео: Цензор.НЕТ.

В ході акції нардепи представили основні положення законопроєкту, а також розповіли про вже виявлені маніпуляції з питання легалізації медичного канабісу.

"Уже з'явився такий міф. Я його вже чула серед депутатів. Це те, що будуть використовувати. Ви зараз медичний канабіс легалізуєте, а потім марихуану і далі по тексту. Я кажу, з таким підходом давайте корвалол заборонимо, або валеріанку, тому що там є спирт, а якщо багато випити, то можна напитися. Законопроєкт був узгоджений з усіма сторонами, з Нацполіцією, що не буде зловживань. Вперше є можливість провести такий історичний законопроєкт через парламент. Ми розуміємо, що всі будуть піднімати хайп, крик, що ми тут наркотики легалізуємо і т.д. Це не про легалізацію наркотиків, це про те, щоб допомогти людям жити", - розповіла нардепка "Голосу" Олександра Устінова.

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Нардеп СН Мар'ян Заблоцький зазначив, що цей законопроєкт фіксує на законодавчому рівні, що екстракт канабісу може використовуватися виключно в зареєстрованих ліках, які будуть продаватися виключно за рецептом.

"На відміну від попередніх версій законопроєкту, де дозволялося вирощування вдома і інші методи, які могли привести до зловживань, це все заборонено. Дозволено вирощування під ліцензійними умовами, в закритих приміщеннях і виключно для медичних препаратів", - розповів Заблоцький.

"Цей законопроєкт дозволяє тяжкохворим пацієнтам з онкологією, з епілепсією, з хворобою Паркінсона, Альцгеймера тощо легально вживати ліки в Україні, а не їздити за кордон і нелегально купувати їх на чорному ринку. Цей законопроєкт дозволяє українському бізнесу вирощувати і виробляти такі ліки в Україні, звичайно, з дотриманням всіх ліцензійних умов виробництва. Цей законопроєкт дозволяє українським вченим досліджувати ці препарати, а українським лікарям надавати якісну медичну допомогу пацієнтам. Все це буде відбуватися під суворим контролем за "червоними" рецептами і електронними реєстрами", - акцентувала нардепка "Голосу" Ольга Стефанишина.

Також Стефанишина прочитала лист з подякою за розробку законопроєкту від дівчинки Софійки, якій сьогодні виповнюється 4 роки, і яка страждає на епілепсію. Нардепка зазначила, що сьогодні Софійка теж повинна була бути на акції, але у неї стався черговий напад. Цей законопроєкт відомий як "Закон для Софійки".