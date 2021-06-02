Наземні, морські і повітряні підрозділи ЗСУ провели навчання на адмінмежі з окупованим Кримом. ВIДЕО
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Наземні, морські і повітряні підрозділи ЗСУ провели навчання на адмінмежі з окупованим Кримом.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Командування ОС ЗСУ, підрозділ відпрацювали питання взаємодії під час бойових зіткнень і дії в умовах швидких змін бойової обстановки.
Українські воїни відбили умовну атаку окупантів, метою якої було захоплення опорних пунктів ЗСУ і забезпечення висадки другої хвилі десанту.