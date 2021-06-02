З ексглавою Служби зовнішньої розвідки Віктором Гвоздьом попрощалися в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві попрощалися з Віктором Гвоздьом, колишнім главою Служби зовнішньої розвідки, який загинув у Єгипті. Провести розвідника в останню путь до Будинку офіцерів прийшло багато його колег і друзів.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написала Леся Шостак, повідомляє Цензор.НЕТ.

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"Прощання з Генералом Віктором Гвоздьом! Скільки людей проводжають Вас, наш рідний! Як боляче ..." - написала вона.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, ексглава СЗР Віктор Гвоздь 28 травня загинув у Єгипті під час занять дайвінгом. Він занурився у воду, але на поверхнб не сплив. Віктору Гвоздю було 62 роки. Гвоздь керував розвідкою Міноборони з 2008 до 2010 року, після Майдану очолив Службу зовнішньої розвідки. Обіймав посаду до 2016 року.