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"Зарплати немає 5-й місяць. Влада від нас відмовилася. Це геноцид нашого народу", - жителі окупованого Алчевська вийшли на акцію протесту. ВIДЕО

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Жителі окупованого Алчевська вийшли на акцію протесту з вимогою виплатити заборгованість із зарплати працівникам Алчевського металургійного комбінату

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в соцмережі пише журналіст Денис Казанский і публікує відеозвернення учасників акції.

"Працівники Алчевського металургійного комбінату, яким "ЛНР" пів року не платить зарплату, не витримали і відкрито вийшли на мітинг. Люди записали відеозвернення з проханням про допомогу і заявили, що в Алчевську відбувається справжній геноцид. Кажуть, що писали вже всюди, але ні Росія, ні її окупаційна адміністрація в Луганську їх не чує. За такі відкриті протести в ОРДЛО бойовики кидають людей на підвали. Те, що робочі зважилися виступити відкрито, означає, що їх зовсім вже довели до ручки і втрачати їм вже нічого", - пише Казанський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "В Україні вигідніше бути зрадником, ніж патріотом", - Казанський

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