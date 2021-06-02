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Казанський: Протасевич був в "Азові" як журналіст, це підтверджує сюжет "Громадського". ВIДЕО

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Блогер і член української делегації в ТКГ Денис Казанський опублікував знятий в березні 2015 року сюжет про бої за Широкине, в якому з'являється білоруський опозиційний блогер Роман Протасевич.

Сюжет Казанський опублікував у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ. Чоловік, схожий на Романа Протасевича, з'являється в сюжеті на 4'42 ". Він поранений, йому надають медичну допомогу.

"На відео видно, що на відміну від бійців "Азову", Роман одягнений у цивільне. Був присутній на позиціях він як репортер, а не військовий", - написав Казанський.

Він підкреслив, що поява Протасевича в сюжеті - "дуже важлива деталь".

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"Зараз навіть багато закордонних ЗМІ підхопили брехню росіян про те, що Протасевич воював. Отже, міг бути винен в якихось злочинах. Але Протасевич був військкор. Його арешт - це розправа над журналістом", - додав Казанський.

Раніше про те, що Протасевич був на Донбасі як журналіст, заявив засновник руху "Азов" Андрій Білецький. "Роман дійсно разом з "Азовом" та іншими військовими частинами боровся проти окупації України. Він був з нами в Широкиному, де дістав поранення. Але його зброєю як журналіста був не автомат, а слово", - стверджує Білецький.

Сам Протасевич теж говорив про те, що був у зоні військових дій на Донбасі як журналіст, в інтерв'ю російському блогеру Юрію Дудю. "У мене були і поранення. Але я весь цей час робив журналістську роботу", - заявляв Протасевич, заперечуючи участь безпосередньо в бойових діях.

Як повідомлялося, раніше так звана "генпрокуратура ЛНР" повідомила про "порушення кримінальної справи" проти ексголовного редактора телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича. Терористи звинувачують його в нібито участі в бойових діях на Донбасі в складі батальйону "Азов". Вони звернулися до влади Білорусі з проханням забезпечити їм можливість провести з Протасевичем "слідчі дії".

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю.

Казанський: Протасевич був в Азові як журналіст, це підтверджує сюжет Громадського 01

Топ коментарі

  • Pacersoft Assa
    Даже если бы он воевал за Украину, это особый мерзкий цинизм - обвинять украинских военных в каких-то преступлениях против террористов, захвативших часть страны с военной помощью мафиозного государства. Кем работал Протасевич - дело десятое. Пореченков стрелял в украинских военных и Интерпол не собирается его разыскивать. При такой степени цинизма нужно посылать всех путинских подпевал нах и делать как Израиль.
  • Підлога Маккартні
    Для Бацки это не аргумент. Есть фотки где он в снаряге и с автоматом, остальное не имеет значение Казанский: Протасевич был в "Азове" как журналист, это подтверждает сюжет "Громадського" - Цензор.НЕТ 3457
  • Rouhh Elohim
    Без прямых переговоров Европы с ЛНР никакого освобождения и речи быть не может. Сейчас будут создавать субъектность "республик" именно таким образом. Естественно, что никто на такие переговоры не пойдёт, и кремль будет только разводить плечами, мол, значит не так уж он и дорог, и если умрёт в застенках, то это будет на совести Европы!
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