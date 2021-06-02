"Без цензури" в прямому ефірі: Зеленський надувається. Шарік здувається. BANDA "ригів". Геть від Москви!. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Богдан Буткевич і Марина Данилюк-Ярмолаєва палять напалмом і дієсловом, розповідаючи про головні політичні скандали цього тижня.

Сьогодні о 20:45 на Цензор.НЕТ - "Без цензури" в прямому ефірі. Говоритимуть ось про що.

👉Зеленський надувається.

У президента Зеленського все велике - спочатку будівництво, потім реставрація, а ось тепер ще й цілий університет. На черговий "мегапроєкт" з бюджету планується виділити понад 7 млрд гривень, а ще - вирубати 16 га лісу. І все це - поруч із корпусами КНУ імені Шевченка, де вже є все, що хоче побудувати президент, от тільки грошей не вистачає. Що робити з президентською мегаломанією?

🎈Шарік, тобто Шарій, здувається 🎈

Литва анулювала підозрюваному в Україні в державній зраді Анатолію Шарію статус біженця і оголосила його персоною нон ґрата. Шарій це рішення оскаржив, і тепер можна запасатися попкорном в очікуванні видовища палаючих шарієфанів.

👉BANDA "ригів"

26 травня комунікаційне агентство Setters оголосило у своєму Інстаграм про обмін співробітниками з українським агентством Banda. Новина викликала хвилю обурення в соцмережах. Тому не можемо пройти повз і розбираємо, звідки в Banda ноги ростуть.

Нагадаємо, що це не якісь там ноунейм. Banda була визнана найефективнішим незалежним агентством у світі за результатами Effie Index 2020. Серед клієнтів Banda - Monobank, Comfy, ПриватБанк, Budweiser, Borjomi, Uber, KAN, Goodwine, Prom.ua, MacPaw і т.д. - компанії з 30 країн світу. Агентство створило міжнародний логотип України і стиль Євробачення-2017.

👉 Як сказати "НІ" газу і вугіллю з Росії? Здавалося б, усе просто. Чи все ж ні? Тому включайтеся, буде гаряче 🔥🔥🔥