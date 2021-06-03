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"Продамо землю - втратимо Україну!": Активісти пікетують КС з вимогою скасувати запуск ринку землі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Конституційний Суд почав розгляд справи за конституційним поданням народних депутатів щодо конституційності Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення".

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Під будівлею КС відбувається акція протесту з вимогою визнати неконституційним закон про ринок землі. Організатори акції "Правий сектор", "Батьківщина", "Свобода". Мітингувальники тримають плакати і банери зі своїми вимогами. Крім того, активісти перекрили рух по вул. Жилянській і пропускають тільки громадський транспорт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада відмовилася скасувати необхідний для завершення земельної реформи закон про продаж державної та комунальної землі через електронні аукціони

Продамо землю - втратимо Україну!: Активісти пікетують КС з вимогою скасувати запуск ринку землі 01
Продамо землю - втратимо Україну!: Активісти пікетують КС з вимогою скасувати запуск ринку землі 02
Продамо землю - втратимо Україну!: Активісти пікетують КС з вимогою скасувати запуск ринку землі 03
Продамо землю - втратимо Україну!: Активісти пікетують КС з вимогою скасувати запуск ринку землі 04
Продамо землю - втратимо Україну!: Активісти пікетують КС з вимогою скасувати запуск ринку землі 05
Продамо землю - втратимо Україну!: Активісти пікетують КС з вимогою скасувати запуск ринку землі 06
Продамо землю - втратимо Україну!: Активісти пікетують КС з вимогою скасувати запуск ринку землі 07
Продамо землю - втратимо Україну!: Активісти пікетують КС з вимогою скасувати запуск ринку землі 08
Продамо землю - втратимо Україну!: Активісти пікетують КС з вимогою скасувати запуск ринку землі 09
Продамо землю - втратимо Україну!: Активісти пікетують КС з вимогою скасувати запуск ринку землі 10
Продамо землю - втратимо Україну!: Активісти пікетують КС з вимогою скасувати запуск ринку землі 11
Продамо землю - втратимо Україну!: Активісти пікетують КС з вимогою скасувати запуск ринку землі 12
Продамо землю - втратимо Україну!: Активісти пікетують КС з вимогою скасувати запуск ринку землі 13
Продамо землю - втратимо Україну!: Активісти пікетують КС з вимогою скасувати запуск ринку землі 14
Продамо землю - втратимо Україну!: Активісти пікетують КС з вимогою скасувати запуск ринку землі 15
Продамо землю - втратимо Україну!: Активісти пікетують КС з вимогою скасувати запуск ринку землі 16
Продамо землю - втратимо Україну!: Активісти пікетують КС з вимогою скасувати запуск ринку землі 17
Продамо землю - втратимо Україну!: Активісти пікетують КС з вимогою скасувати запуск ринку землі 18
Продамо землю - втратимо Україну!: Активісти пікетують КС з вимогою скасувати запуск ринку землі 19
Продамо землю - втратимо Україну!: Активісти пікетують КС з вимогою скасувати запуск ринку землі 20
Продамо землю - втратимо Україну!: Активісти пікетують КС з вимогою скасувати запуск ринку землі 21
Продамо землю - втратимо Україну!: Активісти пікетують КС з вимогою скасувати запуск ринку землі 22
Продамо землю - втратимо Україну!: Активісти пікетують КС з вимогою скасувати запуск ринку землі 23
Продамо землю - втратимо Україну!: Активісти пікетують КС з вимогою скасувати запуск ринку землі 24
Продамо землю - втратимо Україну!: Активісти пікетують КС з вимогою скасувати запуск ринку землі 25
Продамо землю - втратимо Україну!: Активісти пікетують КС з вимогою скасувати запуск ринку землі 26
Продамо землю - втратимо Україну!: Активісти пікетують КС з вимогою скасувати запуск ринку землі 27
Продамо землю - втратимо Україну!: Активісти пікетують КС з вимогою скасувати запуск ринку землі 28
Продамо землю - втратимо Україну!: Активісти пікетують КС з вимогою скасувати запуск ринку землі 29
Продамо землю - втратимо Україну!: Активісти пікетують КС з вимогою скасувати запуск ринку землі 30
Продамо землю - втратимо Україну!: Активісти пікетують КС з вимогою скасувати запуск ринку землі 31
Продамо землю - втратимо Україну!: Активісти пікетують КС з вимогою скасувати запуск ринку землі 32
Продамо землю - втратимо Україну!: Активісти пікетують КС з вимогою скасувати запуск ринку землі 33
Продамо землю - втратимо Україну!: Активісти пікетують КС з вимогою скасувати запуск ринку землі 34
Продамо землю - втратимо Україну!: Активісти пікетують КС з вимогою скасувати запуск ринку землі 35

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Топ коментарі

  • Михайло Козочкін
    Спочатку розберися, чим відрізняється ринок землі в Польщі від запровадженого нашою мафією руками зеленських системи дерибану латифундіями.
  • Евгений 89b7971a
    Зграйка дебилив. Поляки, Немцы и американцы уже свои страны потеряли?
  • Виктор Ли a3db1a1b
    В тебе є земля? Тільки дебіл буде просити щоб йому заборонили розпоряджатись своїм майном,Або той у кого тієї землі ніколи не було і не буде. "Продамо землю - втратимо Україну!": Активісти пікетують КС з вимогою скасувати запуск ринку землі - Цензор.НЕТ 634
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