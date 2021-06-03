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"Продамо землю - втратимо Україну!": Активісти пікетують КС з вимогою скасувати запуск ринку землі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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Конституційний Суд почав розгляд справи за конституційним поданням народних депутатів щодо конституційності Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення".
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
Під будівлею КС відбувається акція протесту з вимогою визнати неконституційним закон про ринок землі. Організатори акції "Правий сектор", "Батьківщина", "Свобода". Мітингувальники тримають плакати і банери зі своїми вимогами. Крім того, активісти перекрили рух по вул. Жилянській і пропускають тільки громадський транспорт.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.