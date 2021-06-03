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Фільм Лозниці про Бабин Яр покажуть на фестивалі в Каннах. ВIДЕО

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Документальна стрічка українського режисера Сергія Лозниці "Бабин Яр. Контекст" буде показана в рамках програми спеціальних показів 74-го Каннського кінофестивалю.

Про це повідомили в пресслужбі Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр", інформує Цензор.НЕТ.

Фільм заснований на архівних матеріалах і розповідає про події, які призвели до трагедії Бабиного Яру. Стрічка складається з приблизно 20 епізодів, кожен з яких - це завершений сюжет, прямо або побічно пов'язаний з Бабиним Яром.

"Трагедія Бабиного Яру, так само, як і інші злочини Голокосту, позбавлена ​​автентичної візуальної репрезентації - нацистська влада забороняла використовувати фото і кінокамери в місцях масових розстрілів. Архівні кадри, зняті в роки німецької окупації України, дозволяють відтворити історичний контекст трагічних подій. Моя мета - занурити глядача в атмосферу часу", - розповідає про свій проєкт Сергій Лозниця.

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"Бабин Яр. Контекст" - сьомий фільм Сергія Лозниці, який увійде в офіційну програму Каннського кінофестивалю.

Цього року Каннський кінофестиваль пройде з 6 по 17 липня.

Топ коментарі

  • Igor V 184bb5c7
    Одному мне кажется, что слишком докуя новостей о евгеях. У меня складывается впечатление что евгеи это титульная нация в Украине.
  • Myroslav Hrabovsky
    Чому тільки Холокост? В Бабиному Ярі розстрілювали українців членів ОУН і циган.
  • Панас Стець
    то другий сорт... про них можна й не говорити, й не згадувати... головне 30.000 ізбраних... зі 100.000 жертв.
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