Фільм Лозниці про Бабин Яр покажуть на фестивалі в Каннах. ВIДЕО
Про це повідомили в пресслужбі Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр", інформує Цензор.НЕТ.
Фільм заснований на архівних матеріалах і розповідає про події, які призвели до трагедії Бабиного Яру. Стрічка складається з приблизно 20 епізодів, кожен з яких - це завершений сюжет, прямо або побічно пов'язаний з Бабиним Яром.
"Трагедія Бабиного Яру, так само, як і інші злочини Голокосту, позбавлена автентичної візуальної репрезентації - нацистська влада забороняла використовувати фото і кінокамери в місцях масових розстрілів. Архівні кадри, зняті в роки німецької окупації України, дозволяють відтворити історичний контекст трагічних подій. Моя мета - занурити глядача в атмосферу часу", - розповідає про свій проєкт Сергій Лозниця.
"Бабин Яр. Контекст" - сьомий фільм Сергія Лозниці, який увійде в офіційну програму Каннського кінофестивалю.
Цього року Каннський кінофестиваль пройде з 6 по 17 липня.