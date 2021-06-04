Керівника громадської організації затримали на Одещині за вимагання 80 тис. грн щомісячної "данини", - Нацполіція. ВIДЕО

В Одеській області правоохоронці затримали керівника громадської організації за вимагання грошей у підприємниці.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

"44-річний правопорушник, прикриваючись громадською діяльністю, вимагав у жінки щомісячну плату - 80 тис. гривень - за так зване кришування бізнесу. За невиконання своєї вимоги він погрожував 39-річній потерпілій фізичною розправою та знищенням майна, яке їй належить", - сказано в повідомленні.

Сьогодні, 3 червня, чоловіка затримали відразу після одержання другої частини грошей, які він вимагав від потерпілої.

Зазначається, що зловмисник неодноразово потрапляв у поле зору поліції за хуліганство, незаконне поводження зі зброєю та насильство щодо співробітників поліції.

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Вирішується питання про оголошення фігуранту підозри у вимаганні та затримання його в порядку ст. 208 Кримінального кодексу України. За вчинене йому загрожує позбавлення волі на термін від 3 до 7 років.