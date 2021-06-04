Вибухи боєприпасів на фабриці з виробництва артснарядів у Сербії. ВIДЕО

У Сербії приблизно о 1:30 ранку за місцевим часом на фабриці з виробництва артилерійських снарядів "Слобода" виникла пожежа, після чого почалися вибухи боєприпасів на складах.