Після перемоги Зеленського схеми постачання вугілля через Росію з окупованих територій відновилися, - Чорновол. ВIДЕО

Українській владі після енергетичної кризи 2014-2015 років вдалося у гібридному протистоянні з Росією забезпечити енергетичну незалежність від країни-агресора. Натомість зараз знову повернулися "найгірші схеми Медведчука", і вугілля з окупованих територій через Росію знову надходить на українські ТЕЦ.

Про це в програмі "Право на владу" заявила народна депутатка 8-го скликання, учасниця Революції Гідності Тетяна Чорновол, передає Цензор.НЕТ.

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"Все повернулося в найгіршу схему Медведчука. Зараз все вугілля, практично все вугілля в Україну завозиться через Росію фактично з окупованих територій. Як так? Хто зараз все це коїть, хто зараз запустив? Я думаю, запустив той самий Медведчук", - говорить Чорновол.

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"Величезну кількість вугілля, вартістю близько мільярда доларів, минулого року було завезено з Росії. 80 відсотків на приватні підприємства, а 20 - на державні. Хто за це зараз буде відповідати? Хто це зараз робить?" - зауважує Тетяна Чорновол.

"Ситуація була дуже складна в 14 році. Чому? Тому що українські як приватні, так і державні ТЕЦ працюють на антрациті. Антрацит - це той тип вугілля, який на окупованій території. Всі антрацити, всі шахти були в першу чергу окуповані. Україна залишилася без вугілля для своїх ТЕЦ. Ситуація була просто катастрофічно важка, і це певний геній управління держави, те що Україна тоді якось викручувалася", - наголосила Тетяна Чорновол.

"Основна маса вугілля в Україну йшла через Ахметова. Тобто більшою кількістю приватних ТЕЦ володів Ахметов, більшість шахт на окупованих територіях - це також були шахти Ахметова. І фактично, я вважаю, це була перемога України в гібридній війні, коли Україна продовжувала контролювати ті шахти через Ахметова. Що значить контролювати? Так, вони були на окупованій території, але ці шахти платили податки в Україну. Ахметов переказував туди зарплати шахтарям в Україну, Україна отримувала недорогу сировину для своїх ТЕЦ. Я маю на увазі вугілля. Ми виснажували окуповану територію, забираючи звідти сировину, і податки, я повторюю, йшли в бюджет України", - нагадала Чорновол.

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Вона також зазначила, що Україна таким чином виграла час для диверсифікації поставок: "Вже у 2017-2018 були налагоджені поставки з усіх куточків світу. І фактично ми відірвалися".

Чорновол зауважила, що після перемоги Зеленського люди Медведчука повернули свій вплив, і торгівля енергоресурсами з Росією відновилася.

"Я думаю, запустив той самий Медведчук. Ми можемо пригадати, що є такий Портнов, який навіть фінансував виборчу кампанію Зеленського. Тільки Зеленський перемагає, Портнов захоплює багато важелів впливу, зокрема і в судах. Цілком можливо, що в цей момент якраз і виліз Медведчук. Бачимо, що Медведчук завів цілу фракцію у ВР. Пішов на чолі цієї фракції. Так що в 2019 році все сталося таким чином, що зараз Україна повністю завозить вугілля з Росії і відповідно з окупованої території", - говорить Тетяна Чорновол.