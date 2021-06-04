"Окопна війна": "Ми заїхали в село на Донеччині, а там прапори "ДНР". Місцеві жінки кажуть: "Сьогодні вночі прийдуть наші чоловіки з "ополчення" - вам п##дець"! - воїн ЗСУ Андрій Сиваш про початок боїв навесні 2014 року. ВIДЕО
Як тільки російські найманці окупували Крим, в березні 2014 року, - Андрій Сиваш написав заяву у військкомат, щоб добровільно іти воювати проти кремлівського агресора. Через два місяці він уже був на фронті, розповідає журналіст Цензор.НЕТ Михайло Ухман.
Зайшовши вперше в село біля міста Костянтинівки Донецької області, вони побачили прапори терористичної "ДНР". Місцеві жінки під час зустрічі з українськими воїнами почали кричати, що нашим захисникам "п##дець". Мовляв, їхні чоловіки сьогодні прийдуть вночі і розправляться з українськими воїнами...
Терористи справді прийшли вночі. Що з ними сталося, ви дізнаєтеся, коли додивитеся відео до кінця.
Але це ще не все. Ви дізнаєтеся, як люди повертаються на фронт після того, як у них тріснув череп від вибуху міни 120-го калібру.
Чому було небезпечно потрапляти нашим військовим у лікарні Донецької області у 2014 році? І ще кілька цікавих історій.
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