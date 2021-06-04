"Окопна війна": "Ми заїхали в село на Донеччині, а там прапори "ДНР". Місцеві жінки кажуть: "Сьогодні вночі прийдуть наші чоловіки з "ополчення" - вам п##дець"! - воїн ЗСУ Андрій Сиваш про початок боїв навесні 2014 року. ВIДЕО

Іноді в рубриці "Окопна війна" на Цензор.НЕТ ми розповідаємо просто фантастичні історії про фантастичних людей, сьогодні саме той випадок. Отже, що ви сьогодні побачите і почуєте?

Як тільки російські найманці окупували Крим, в березні 2014 року, - Андрій Сиваш написав заяву у військкомат, щоб добровільно іти воювати проти кремлівського агресора. Через два місяці він уже був на фронті, розповідає журналіст Цензор.НЕТ Михайло Ухман.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Зайшовши вперше в село біля міста Костянтинівки Донецької області, вони побачили прапори терористичної "ДНР". Місцеві жінки під час зустрічі з українськими воїнами почали кричати, що нашим захисникам "п##дець". Мовляв, їхні чоловіки сьогодні прийдуть вночі і розправляться з українськими воїнами...

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Окопна війна": "Якщо ми всі разом скажемо Путіну, куди йому йти, все у нас буде добре, дуже добре!" - воїн ЗСУ Віктор про боротьбу з окупантами. ВIДЕО

Терористи справді прийшли вночі. Що з ними сталося, ви дізнаєтеся, коли додивитеся відео до кінця.

Але це ще не все. Ви дізнаєтеся, як люди повертаються на фронт після того, як у них тріснув череп від вибуху міни 120-го калібру.

Чому було небезпечно потрапляти нашим військовим у лікарні Донецької області у 2014 році? І ще кілька цікавих історій.

Дивіться рубрику "Окопна війна" і дізнавайтеся правду першими.