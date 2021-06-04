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"Окопна війна": "Ми заїхали в село на Донеччині, а там прапори "ДНР". Місцеві жінки кажуть: "Сьогодні вночі прийдуть наші чоловіки з "ополчення" - вам п##дець"! - воїн ЗСУ Андрій Сиваш про початок боїв навесні 2014 року. ВIДЕО

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Іноді в рубриці "Окопна війна" на Цензор.НЕТ ми розповідаємо просто фантастичні історії про фантастичних людей, сьогодні саме той випадок. Отже, що ви сьогодні побачите і почуєте?

Як тільки російські найманці окупували Крим, в березні 2014 року, - Андрій Сиваш написав заяву у військкомат, щоб добровільно іти воювати проти кремлівського агресора. Через два місяці він уже був на фронті, розповідає журналіст Цензор.НЕТ Михайло Ухман.

Зайшовши вперше в село біля міста Костянтинівки Донецької області, вони побачили прапори терористичної "ДНР". Місцеві жінки під час зустрічі з українськими воїнами почали кричати, що нашим захисникам "п##дець". Мовляв, їхні чоловіки сьогодні прийдуть вночі і розправляться з українськими воїнами...

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Терористи справді прийшли вночі. Що з ними сталося, ви дізнаєтеся, коли додивитеся відео до кінця.

Але це ще не все. Ви дізнаєтеся, як люди повертаються на фронт після того, як у них тріснув череп від вибуху міни 120-го калібру.

Чому було небезпечно потрапляти нашим військовим у лікарні Донецької області у 2014 році? І ще кілька цікавих історій.

Дивіться рубрику "Окопна війна" і дізнавайтеся правду першими.

Топ коментарі

  • товарищ Маузер 2
    не знаю стОит ли возвращать те регионы, там уже нет украинцев, там полная деградация.. не знаю кто как, но мне не хочется платить за восстановление инфраструктуры людям, которые сами её разрушили. Иначе говоря идут они на..хх
  • Maksim Perepelitca
    То українська земля , заселена неукраїнцями . Повернути треба , але з тотальною зачисткою від кацапської вати . "Окопная война": Мы заехали в село на Донетчине, а там флаги "ДНР". Местные женщины говорят: "Сегодня ночью придут наши мужчины из "ополчения" - вам п##дец!" - воин ВСУ Андрей Сываш о начале боев весной 2014-го - Цензор.НЕТ 1430 .
  • Bicko Nelich
    не стОит.
    1 400 000 Украинцев оттуда уехали на нашу, свободную землю. Из моих знакомых беженцев ни один обратно не уедет, никогда.
    Оставшиеся пускай жрут, что накалядовали ...
    (жаль людей которые просто не могут оттуда никуда уехать, их немного и они жертвы войны,а руцьмирцам поделом)
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