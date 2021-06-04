Проєкт "Без цензури": ЗЕ-розкуркулення, або Як президент розводить олігархів на "бабло": все про скандальний закон. ВIДЕО

Коломойський - не олігарх. Принаймні такі висновки можна зробити із законопроєкту про деолігархізацію, який президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради як невідкладний.

Богдан Буткевич у свіжому "Без цензури" аналізує скандальний документ. Хто такий олігарх? Що конкретно пропонує президент стосовно олігархів? Для кого, чи то пак проти кого насправді написаний цей закон? І чому створюється враження, що найбагатших людей просто переконують поділитися добром "по-доброму"?

Раніше Зеленський зареєстрував у Раді законопроєкт про деолігархізацію. Відповідно до законопроєкту, рішення про визнання людини олігархом буде ухвалювати РНБО. Крім того, включеним до Реєстру олігархів заборонять фінансово підтримувати партії і купувати об'єкти великої приватизації. В ОП пояснили, що закон про олігархів буде обмежений 10 роками дії і ляже в основу антитрастових і антилобістських законів.

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