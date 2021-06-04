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Проєкт "Без цензури": ЗЕ-розкуркулення, або Як президент розводить олігархів на "бабло": все про скандальний закон. ВIДЕО

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Коломойський - не олігарх. Принаймні такі висновки можна зробити із законопроєкту про деолігархізацію, який президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради як невідкладний.

Богдан Буткевич у свіжому "Без цензури" аналізує скандальний документ. Хто такий олігарх? Що конкретно пропонує президент стосовно олігархів? Для кого, чи то пак проти кого насправді написаний цей закон? І чому створюється враження, що найбагатших людей просто переконують поділитися добром "по-доброму"?

Раніше Зеленський зареєстрував у Раді законопроєкт про деолігархізацію. Відповідно до законопроєкту, рішення про визнання людини олігархом буде ухвалювати РНБО. Крім того, включеним до Реєстру олігархів заборонять фінансово підтримувати партії і купувати об'єкти великої приватизації. В ОП пояснили, що закон про олігархів буде обмежений 10 роками дії і ляже в основу антитрастових і антилобістських законів.

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Топ коментарі

  • 18c49ed2
    Проект "Без цензуры": ЗЕ-раскулачивание, или Как президент разводит олигархов на "бабло": все про скандальный закон - Цензор.НЕТ 8684
  • Scorpman Y
    https://www.youtube.com/watch?v=vBgrFhs3BKo

    смеялась вся студия над слугой урода - качурой.
  • валерий коренев 41e3634f
    Простите панове, но если кто-то из вас верит этому закону о борьбе с олигархами то вы просто идиоты!!!!!!!!!!!
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