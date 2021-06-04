Дебати Бутусова і Милованова. ВIДЕО

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов і глава Наглядової ради "Укроборонпрому", радник голови Офісу президента Тимофій Милованов провели дебати в прямому ефірі.

Дебати пройшли в ефірі "Громадського", повідомляє Цензор.НЕТ. Модератором був журналіст Данило Мокрик.

Нагадаємо, раніше Бутусов публічно звинуватив Милованова в корупції, адже Київська школа економіки отримала замовлення від "Укроборонпрому", коли Милованов увійшов до Наглядової ради оборонного концерну. У відповідь Милованов викликав Бутусова на "інтелектуальну дуель".