Вдалося досягти нульового впливу ворів у законі на криміногенну ситуацію в Україні, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні розповів про результати засідання Ради національної безпеки та оборони, яке відбулося в п'ятницю, 4 червня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку президента у фейсбуці.

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"Я дуже хочу, щоб настав час, коли засідання РНБО відбуватимуться не раз на тиждень, а раз на рік. А порядок денний цих засідань міститиме лише один пункт – Україні ніхто й ніщо не загрожує. А поки, у продовження руху на цьому шляху, сьогодні відбулося чергове засідання Ради національної безпеки і оборони України.

Серед основних питань, які розглядалися: потужні результати боротьби зі злодіями в законі та кримінальними авторитетами, аудит усіх державних земель і будинків у Конча-Заспі та Пущі-Водиці. І найголовніше питання і цього засідання, і цього тижня – закон про олігархів", - повідомив Зеленський.

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