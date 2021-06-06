Його Сонцесяйність, здутий шарік, п'яний Шевчук і телетреш | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #9. ВIДЕО

Відсуньте їжу, бо сьогодні ми вручаємо підсвинка самі собі, а ще жартуємо про Найвеличнішого та його університет, Шарія і заборону пакетів, п'яного Славу Шевченка і невдатного дуелянта Мілованова.

Отже, вітаємо на черговому випуску "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" на "Цензор.НЕТ"🔥

🔴 Підсвинок для "Підсвинків тижня шоу"!

Історія про патріотичну 16-річну дівчинку з окупованої Волновахи, яка перейшла мінне поле, аби жити у вільній Україні, виявилася фейком!

🟠 "Млинчики" Зеленського і президентська бурса

Володимир Зеленський – найвидатніший президент України, на честь якого вдячні українці вже зводять цілу зеленську бурсу, тьху, тобто "Президентський університет"! Лише сім мільярдів гривень - і київські студенти нарешті будуть зустрічатися не біля якогось там "червоного корпусу університету", а біля ЗЕЛЕНОГО!

🟡 І знову Милованов

Наступний наш підсвинок вирушає… Так, другий тиждень поспіль ця свинюка дістається Тимофію Милованову. Раднику голови Офісу президента Андрія Єрмака, а відтепер іще й голові наглядової ради "Укроборонпрому".

🟢 Що спільного у Шарія і пакетів?

Зв’язок просто мусить бути. І не лише тому, що й пластикові пакети, й фейки цієї кремлівської пітушні шкодять довкіллю. А й тому, що час штучного шкідливого одноразового фуфла завжди рано чи пізно минає!

🔴 ТЕЛЕКАНАЛІЗАЦІЯ

У рубриці "Телеканалізація" в нас сьогодні бенефіс телеканалів Ріната Ахметова, де, крім просування проросійських наративів, завжди є місце звичайній відбитій трешатині!

🟡ОБЛТРЕШПОСТАЧ

І знову першість ділять двоє. По-перше, харків’янин Євген Івашко, який після смерті Геннадія Кернеса набив собі на лобі татуювання "Кернес - живий", переніс операцію з видалення татуювання!

А по-друге, сумнозвісна Нацспілка журналістів вручила днями журналістське посвідчення митрополиту Луцькому і Волинському Михаїлу. Фейспалм.

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Програма "Підсвинки тижня шоу" підготовлена та розміщена каналом "Цензор.Нет" у межах реалізації проєкту з медіаграмотності та протидії дезінформації в українських медіа за підтримки Представництва "Фонду Фрідріха Науманна за Свободу" в Україні.

У програмі висловлено виключно погляди авторів. Вони не обов'язково відображають позицію Представництва "Фонду Фрідріха Науманна за Свободу" в Україні.