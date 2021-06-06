Його Сонцесяйність, здутий шарік, п'яний Шевчук і телетреш | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #9. ВIДЕО
Отже, вітаємо на черговому випуску "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" на "Цензор.НЕТ"🔥
🔴 Підсвинок для "Підсвинків тижня шоу"!
Історія про патріотичну 16-річну дівчинку з окупованої Волновахи, яка перейшла мінне поле, аби жити у вільній Україні, виявилася фейком!
🟠 "Млинчики" Зеленського і президентська бурса
Володимир Зеленський – найвидатніший президент України, на честь якого вдячні українці вже зводять цілу зеленську бурсу, тьху, тобто "Президентський університет"! Лише сім мільярдів гривень - і київські студенти нарешті будуть зустрічатися не біля якогось там "червоного корпусу університету", а біля ЗЕЛЕНОГО!
🟡 І знову Милованов
Наступний наш підсвинок вирушає… Так, другий тиждень поспіль ця свинюка дістається Тимофію Милованову. Раднику голови Офісу президента Андрія Єрмака, а відтепер іще й голові наглядової ради "Укроборонпрому".
🟢 Що спільного у Шарія і пакетів?
Зв’язок просто мусить бути. І не лише тому, що й пластикові пакети, й фейки цієї кремлівської пітушні шкодять довкіллю. А й тому, що час штучного шкідливого одноразового фуфла завжди рано чи пізно минає!
🔴 ТЕЛЕКАНАЛІЗАЦІЯ
У рубриці "Телеканалізація" в нас сьогодні бенефіс телеканалів Ріната Ахметова, де, крім просування проросійських наративів, завжди є місце звичайній відбитій трешатині!
🟡ОБЛТРЕШПОСТАЧ
І знову першість ділять двоє. По-перше, харків’янин Євген Івашко, який після смерті Геннадія Кернеса набив собі на лобі татуювання "Кернес - живий", переніс операцію з видалення татуювання!
А по-друге, сумнозвісна Нацспілка журналістів вручила днями журналістське посвідчення митрополиту Луцькому і Волинському Михаїлу. Фейспалм.
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Програма "Підсвинки тижня шоу" підготовлена та розміщена каналом "Цензор.Нет" у межах реалізації проєкту з медіаграмотності та протидії дезінформації в українських медіа за підтримки Представництва "Фонду Фрідріха Науманна за Свободу" в Україні.
У програмі висловлено виключно погляди авторів. Вони не обов'язково відображають позицію Представництва "Фонду Фрідріха Науманна за Свободу" в Україні.