"Це компанія, яку фінансувала, отримувала і передавала одна одній кожна влада", - міністр Малюська про інтереси чиновників на тютюновому ринку. ВIДЕО

Міністр юстиції Денис Малюська заявив про інтереси високопоставлених чиновників на тютюновому ринку і назвав компанію-посередника на цьому ринку олігархічної групою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Малюська сказав під час ефіру на політичному шоу "Свобода слова Савіка Шустера", відповідаючи на питання нардепа Сергія Власенка про діяльність Антимонопольного комітету.

"Назвіть мені хоча б одне рішення Антимонопольного комітету на суму 200-300 мільйонів доларів проти будь-олігархічної групи", - запитав Власенко.

"Елементарно. Кілька мільярдів було накладено штраф на посередника, який займається продажем тютюнових виробів ... Це олігархи, повірте мені і там були різні інтереси ... Це тютюнова компанія, яку фінансувала і яку в спадок кожна влада отримувала і передавала один одному. Мільярдні штрафи скасовані в суді. Антимонопольний комітет зараз почав активно штрафувати", - сказав у відповідь Малюська.

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