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"Він є головним контрабандистом у напрямку Росії та головним контрабандистом Харківської області", - Саакашвілі про члена політради "Слуга народу" Слюсарєва. ВIДЕО

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Експрезидент Грузії, глава виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеіл Саакашвілі заявив про причетність члена політради "Слуга народу" Вадима Слюсарєва до контрабандних схем на українсько-російському кордоні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Саакашвілі сказав в ефірі політичного шоу "Свобода слова Савіка Шустера", назвавши Слюсарева "головним контрабандистом в напрямку Росії, головним контрабандистом Харківської області".

"Питання не в тому, що Альперін не контрабандист, а в тому, - і ви всі маєте над цим працювати, - чому Слюсарєва немає в цьому списку? Він є головним контрабандистом в напрямку Росії, головним контрабандистом Харківської області. Всі про це знають і чомусь у нього є якась недоторканність, пов'язана з його політичними симпатіями. Ці речі дискредитують взагалі всю історію. Поки ми не будемо всіх одним аршином міряти, завжди будуть питання і завжди дуже хороші починання і щодо контрабандистів, і щодо деолігархізації будуть дискредитовані", - сказав Саакашвілі.

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Як раніше писав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, Слюсарєв отримав звання генерала при Януковичі в 2011 році, був помічником народного депутата Партії регіонів Артема Пшонки, який з 14-го року в бігах. Слюсарєв літає в Крим до своїх батьків, які мають російські паспорти, володіє двома готелями в Алушті, дев'ятьма фірмами  із завезення імпорту в Україну і землею на прикордонному переході Гоптівка.

Топ коментарі

  • 18c49ed2
    Что уже не так, Михо? А пенсии?

    "Він є головним контрабандистом у напрямку Росії та головним контрабандистом Харківської області", - Саакашвілі про члена політради "СН" Слюсарєва - Цензор.НЕТ 2263
  • jklpqrs
    при чем здесь какой-то слюсарев, если президентом работает зеленский. Из его ж#пы слюсаревы растут.
  • Vadym Tsyrkalyuk
    слуги урода? зебики, вы все зашкварены как соучастники
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