"Він є головним контрабандистом у напрямку Росії та головним контрабандистом Харківської області", - Саакашвілі про члена політради "Слуга народу" Слюсарєва. ВIДЕО

Експрезидент Грузії, глава виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеіл Саакашвілі заявив про причетність члена політради "Слуга народу" Вадима Слюсарєва до контрабандних схем на українсько-російському кордоні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Саакашвілі сказав в ефірі політичного шоу "Свобода слова Савіка Шустера", назвавши Слюсарева "головним контрабандистом в напрямку Росії, головним контрабандистом Харківської області".

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"Питання не в тому, що Альперін не контрабандист, а в тому, - і ви всі маєте над цим працювати, - чому Слюсарєва немає в цьому списку? Він є головним контрабандистом в напрямку Росії, головним контрабандистом Харківської області. Всі про це знають і чомусь у нього є якась недоторканність, пов'язана з його політичними симпатіями. Ці речі дискредитують взагалі всю історію. Поки ми не будемо всіх одним аршином міряти, завжди будуть питання і завжди дуже хороші починання і щодо контрабандистів, і щодо деолігархізації будуть дискредитовані", - сказав Саакашвілі.

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Як раніше писав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, Слюсарєв отримав звання генерала при Януковичі в 2011 році, був помічником народного депутата Партії регіонів Артема Пшонки, який з 14-го року в бігах. Слюсарєв літає в Крим до своїх батьків, які мають російські паспорти, володіє двома готелями в Алушті, дев'ятьма фірмами із завезення імпорту в Україну і землею на прикордонному переході Гоптівка.