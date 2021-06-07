Катастрофи з питною водою в Україні немає, але вона не має статися з наступними поколіннями, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський вважає, що ситуація з питною водою в Україні не катастрофічна, але необхідно боротися з промисловими викидами, щоб у наступних поколінь така катастрофа не сталася.

Про це президент заявив під час спілкування з журналістами на форумі "Україна 30. Екологія", інформує Цензор.НЕТ.

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У Зеленського запитали про ситуацію з питною водою в Україні і чи є вона критичною.

"Не вважаю, що у нас катастрофа, поки що. Але вона не має статися з наступними поколіннями і ми за це відповідаємо. Хто винен? Винні всі. Винні промисловці, велика промисловість через її викиди, забруднення річок, питної води і загалом довкілля тощо", - зазначив глава держави.

За словами Зеленського, необхідно ухвалити ще кілька екологічних законів.

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