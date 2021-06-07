Новини Відео

Катастрофи з питною водою в Україні немає, але вона не має статися з наступними поколіннями, - Зеленський. ВIДЕО

2 53024
Президент Володимир Зеленський вважає, що ситуація з питною водою в Україні не катастрофічна, але необхідно боротися з промисловими викидами, щоб у наступних поколінь така катастрофа не сталася.

Про це президент заявив під час спілкування з журналістами на форумі "Україна 30. Екологія", інформує Цензор.НЕТ.

У Зеленського запитали про ситуацію з питною водою в Україні і чи є вона критичною.

"Не вважаю, що у нас катастрофа, поки що. Але вона не має статися з наступними поколіннями і ми за це відповідаємо. Хто винен? Винні всі. Винні промисловці, велика промисловість через її викиди, забруднення річок, питної води і загалом довкілля тощо", - зазначив глава держави.

За словами Зеленського, необхідно ухвалити ще кілька екологічних законів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Усі, хто не хоче для України чистого неба, мають бачити це небо "в клітинку", - Зеленський

Топ коментарі

  • Valeriy Wrx
    Похоже, Зеленое Чмо взялось за экологию...

    Теперь природа в опасности... Катастрофы с питьевой водой в Украине нет, но она не должно произойти со следующими поколениями, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9837
  • Nataliia Radchenko
    БУКВИ Післясмак від президентського шашлику.
    .......
    Реакція на цю зустріч з боку громадськості була геть іншою, ніж очікували Зеленський та організатори пікніка. Фотки, як журналісти їдять шашлик з рук президента, швидко розійшлися на меми, а учасники пікніка - як президент так і журналісти - швидко стали об'єктом глузувань.

    Чому так сталося? Бо триває розчарування владою. Зеленський гарячково намагається знайти антураж для своїх популістських меседжів, але громадськість все менше довіряє картинці. Не допомогає навіть літак "Мрія" та власноруч зроблені шашлики. Все, що раніше заходило на ура, зараз висміюється.
    Президент стрімко пройшов еволюцію від "свого хлопця" до звичайнісінького бюрократа, який за звичкою намагається продати свої популістські меседжі у красивій обгортці. І ця невідповідність між формою та змістом і є смішною. Зеленський - це Брєжнев у кросівках Yeezy. Хай як красиво та ефектно не виглядає картинка, все одно крізь неї пробивається запах нафталіну.

    Дісталося і журналістам, які побували на пікніку. На нещодавній пресконференції президента літак "Мрія" без шасі та двигунів став втіленням політики президента, яка красиво виглядає, але ніколи не злетить. Журналіст із повним ротом м'яса - це символ того, якою хоче бачити журналістику українська влада. Тобі смачно, комфортно, весело, але через повний рот їжі неможливо поставити гостре запитання.......
  • Rostyslav Komarnytsky
    Самокритичо! 👍 Катастрофа в Україні справді не від нестачі води, а від дій зеленої влади. І слова Вави звучать, як заклик на майбутніх виборах цю владу змінити, щоб не було катастрофи з питною водою.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини