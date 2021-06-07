Заборона пластикових пакетів: Зеленський підписав закон. ВIДЕО

В Україні з 2022 року заборонять продаж пластикових пакетів у всіх точках торгівлі та сфери обслуговування, за винятком певних випадків. Президент Володимир Зеленський підписав відповідний закон.

Підписання відбулося під час форуму "Україна 30. Екологія", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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"Хочу відзначити ухвалений нещодавно Верховною Радою закон про заборону використання пластикових пакетів... 500 пакетів за рік використовує кожен українець, 20 хвилин - саме стільки в середньому ми користуємось таким пакетом. Понад 100 років - саме стільки один пакет розкладається", - сказав Зеленський і підписав закон про обмеження обігу пластикових пакетів.

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Він також наголосив, що в Україні розроблено закононопроєкт щодо покращення управління відходами та їхньої вторинної переробки.

Відповідно до закону, в Україні заборонять надлегкі пластикові пакети і легкі пластикові пакети завтовшки до 50 мкм. Це може стосуватися, наприклад, малих прозорих пакетів-майок, мотки яких люди звикли бачити в необмеженій кількості в магазинах, пише РБК-Україна.

Зазвичай, такі пакети мають товщину стінки 10,2 мкм. Вони швидко рвуться і фактично не придатні для переробки. Це ж стосується пакетів-майок, які поширюються на касах. Їхня товщина стінки варіюється, залежно від торгової мережі, від 24,8 мкм до 50 мкм.

Також під заборону потрапляють оксорозкладні (оксобіорозкладні) пластикові пакети.

Як виняток залишиться в обігу лише первинна упаковка для м'яса, риби та продуктів з них, а також сипучих продуктів. Це надлегкі пластикові пакети з товщиною стінки до 15 мікрон і розмірами 225х345х450 ​​мкм.

Усі обмеження запроваджуватимуться в дію поступово. У об'єктів роздрібної торгівлі, громадського харчування та надання послуг буде час, щоб адаптуватися до змін. Зокрема:

9 місяців з дня ухвалення законопроекту для відмови від поширення пластикових пакетів товщиною стінки до 50 мкм (тонких);

до 1 січня 2022 року для припинення поширення оксорозкладних (оксобіорозкладних) пластикових пакетів;

до 2023 року обмеження не поширюватимуться на біорозкладні пластикові пакети і надтонкі пластикові пакети, що є первинною упаковкою для свіжої риби та м'яса, продуктів з них, а також сипучих продуктів, льоду.

За зазначений час магазини, супермаркети, ресторани, кафе і аптеки мають повністю перейти на більш безпечні для навколишнього середовища і здоров'я людей альтернативи:

пакети і сумки багаторазового використання;

паперові пакети;

біорозкладні пакети.

Підприємства мають утилізувати всі пакети, які підпали під заборону, але залишилися в обігу.

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На тих, хто продовжить поширювати пакети, чекає штраф - від 1700 до 3400 грн. За повторне порушення доведеться заплатити від 3400-8500 грн. При цьому в Мінекології уточнювали, що українців штрафи не торкнуться, покарання загрожує бізнесу.