Медведчук домовлявся з РФ про постачання газу й електрики і навмисно затягував обмін полонених, - ЗМІ. ВIДЕО

Проєкт Bihus.info опублікував заключну серію "плівок Медведчука", в яких ідеться про участь Віктора Медведчука в газових переговорах між "Нафтогазом" і "Газпромом", в організації схеми імпорту електроенергії з Росії через "прокладку" партнера президента, а також справжню роль у єдиному процесі, куди його запрошували офіційно, - обміні полоненими.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bihus.info.

За даними авторів матеріалу, вже восени 2014 року Медведчук підключився до неформальних переговорів щодо поставок російського газу в Україну. Вони проводилися паралельно з офіційними переговорами між "Нафтогазом" і українським урядом з одного боку та "Газпромом" і урядом РФ - з іншого за посередництва Єврокомісії.

Медведчук регулярно спілкувався телефоном з міністром енергетики РФ Олександром Новаком і главою "Газпрому" Олексієм Міллером. На офіційних переговорах у Брюсселі українська сторона наполягала на зниженні ціни і закріпленні її в контракті. Росіяни з цим не погоджувалися, виступаючи проти зміни контракту. Знижку вони пропонували оформити у вигляді міжурядової угоди. У РФ побоювалися, що зміна договору може стати додатковим аргументом на користь України в міжнародних арбітражах, у яких Київ оскаржив завищену росіянами ціну на газ. Медведчук запевняв росіян, що йому вдалося переконати президента Петра Порошенка прийняти пропозицію РФ. У підсумку українська делегація пом'якшила висунуті росіянам умови.

Колишній міністр енергетики України Юрій Продан розповів, що українська делегація перебувала в постійному контакті з Порошенком. Запевнивши, що президент на переговорників не тиснув. Ексглава "Нафтогазу" Андрій Коболєв від коментарів відмовився.

Восени 2014 року відбувалися переговори про постачання російської електроенергії в Україну та забезпечення електрикою окупованого Криму. Залежність півострова від материка сягала 90%, і для росіян забезпечення Криму електроенергією було питанням більш політичним, ніж економічним, йдеться в матеріалі. Цю тему Медведчук обговорював з тодішнім російським віцепрем'єром Дмитром Козаком і міністром енергетики Олександром Новаком. На переговори до Москви Медведчук літав зі своїм соратником Тарасом Козаком. У результаті договір про постачання електроенергії уклали.

Офіційний мандат переговорника зі звільнення полонених у Медведчука з'явився наприкінці 2014 року. До переговорної групи його призначив глава СБУ Валентин Наливайченко. У розпорядженні журналістів немає жодної розмови Медведчука про обмін із ватажками "Л/ДНР" або керівництвом путінської адміністрації. Переважно він спілкувався з так званою "відповідальною за обміни" в "ЛНР" Ольгою Кобцевою, "обмудсменом" "ДНР" Дариною Морозовою. Так званий "міністр оборони" "ДНР" Володимир Кононов - найбільш високопоставлений функціонер псевдореспублік, записи розмов Медведчука з яким опинилися в розпорядженні авторів матеріалу.

До залучення Медведчука до переговорів у 2014 році СБУ вдалося витягнути з полону 1,5 тисячі українців, після - ще стільки ж. Але вже за п'ять років, йдеться в сюжеті.

"На тих плівках, які у нас є, він не звільняє нікого, кого не могла б штатно звільнити СБУ. Під їхнім контролем, як ви чули, він і працював. Іноді заважав, іноді - виконував роль телефоністки. В економічних питаннях - він значно ефективніший... 1,5 тисячі людей звільнили за пів року до Медведчука. А за наступні п'ять років за участю цього "видатного переговорника" звільнили ще 1,5 тисячі. Реально до нього було швидше", - розповів журналіст Денис Бігус.