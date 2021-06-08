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"За малим ділом зайшов", - луцькі поліцейські зловили в кущах одягненого в лосини, жіночу кофтинку і туфлі священника Волинської єпархії УПЦ МП. ВIДЕО

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Волинські поліцейські поблизу міста Рожище затримали священника УПЦ МП в жіночому одязі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Район.Рожище, увагу поліцейських привернув автомобіль, який стояв на узбіччі ковельської траси. Неподалік від нього в лісі вони виявили чоловіка в жіночому одязі - лосинах, кофтині і жіночих туфлях. Також на чоловікові були білі рукавички.

Пізніше вдалося з'ясувати, що чоловік - це настоятель одного з храмів УПЦ МП Волинської єпархії.

В єпархії заявили, що зараз священник вважається позаштатним і ніде не править. За даними, місцевих ЗМІ, із сайту Волинської єпархії була видалена інформація про нагородження затриманого високою церковною нагородою. Отримав він її 26 травня 2021 року після спільної служби з єпископом Камінь-Каширським, вікарієм Волинської єпархії Афанасієм.

Також дивіться: "Сволочь бендеровская! Хахол! Менты украинские п#дарасы! Мне срать на вашу украинскую православную церковь!" - священника УПЦ МП затримали за нетверезе водіння. ВIДЕО

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Топ коментарі

  • Nickol Nickols
    В УПЦ МП многие священники ходят в женском и с удостоверениями ФСБ. "По нужде зашел", - луцкие полицейские поймали в кустах, одетого в лосины, женскую кофточку и туфли священника Волынской епархии УПЦ МП - Цензор.НЕТ 2116
  • Рома Маестро
    "По нужде зашел", - луцкие полицейские поймали в кустах, одетого в лосины, женскую кофточку и туфли священника Волынской епархии УПЦ МП - Цензор.НЕТ 9813
  • Alex Firman
    Как и прихожане УПЦ МП такие же ******** как и тот поп. Короче, давить этих гнид гундяевски-********** "За малим ділом зайшов", - луцькі поліцейські зловили в кущах одягненого в лосини, жіночу кофтинку і туфлі священника Волинської єпархії УПЦ МП - Цензор.НЕТ 1641
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