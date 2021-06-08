Олександр Павлюк (позивний Чак) вклав в "Азов" усе своє серце і всю свою душу. Це без перебільшення легендарна особистість, - командир полку Прокопенко. ВIДЕО

Олександр Павлюк (позивний Чак) зібрав чудовий колектив і створив тил "Азову".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповів командир полку "Азов" Денис Прокопенко (Редіс), під час церемонії прощання з Олександром Павлюком (позивний Чак), яка відбулася напередодні в гарнізоні підрозділу в Урзуфі.

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"Друг Чак це безумовно без перебільшеннь легендарна особистість.

Кажуть, що незамінних людей немає, вони є, але їх дуже мало. Таким був наш друг Чак.

Старший лейтенант Павлюк Олександр Миколайович, був родом з Рівненської області, населений пункт Рокитне.

У Чака було дуже бурхливе і насичене життя, за чашкою кави він розповідав мені дуже багато цікавих історій, які можна переказувати годинами.

В цивільному житті він займався підприємницькою діяльністю і завжди із великим здивуванням казав мені, що ніколи не міг собі уявити, те, що після строкової служби в далекі радянські часи, він на старості років знову повернеться до армії.

Так і сталося, як тільки розпочалася російсько-українська війна на сході України, Чак не міг сидіти вдома склавши руки і одразу залишив свій бізнес та почав шукати можливість потрапити на фронт.

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Так у 2014 році він опинився в Азові, став членом нашої великої родини, і почав разом з нами розбудовувати підрозділ.

Протягом цих семи років Чак вклав в Азов усе своє серце і всю свою душу.

Чак був досить прямолінійною людиною і ніколи не давав ображати Азов, абсолютно всі відчували його підтримку як в тилу, так і на передовій, навіть не здогадуючись, що це його заслуга.

Це людина, яка постійно працювала на результат, викладаючись на всі 100%, не жаліючи самого себе.

Чак вже багато років займав посаду мого заступника з тилового забезпечення, але це був далеко не весь спектр завдань, які він виконував, крім цього, він допомагав абсолютно всім моїм заступникам, начальникам та командирам за всіма напрямами, навіть з тих питань, які абсолютно не належали до його функціональних обов‘язків.

Чак зібрав чудовий колектив та створив тил Азову, всі наші бійці завжди були нагодовані і забезпечені всім необхідним для виконання бойових завдань. Багато хто недооцінює тил, не варто цього робити, це як повітря, поки воно якісне і чисте - в підрозділі все гаразд, щойно воно зникає - одразу починається паніка.

За свої старання, вкладені в Азов, Чак був нагороджений високими державними нагородами: Орден Данила Галицького, іменна вогнепальна зброя та низка інших відзнак.

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Мені важко описати словами обсяги робот, які виконував Чак. Можу сказати лише одне, всі ці нагороди були заслужені, він зробив безцінний внесок у розбудову Азову!"- розповів командир полку Денис Прокопенко (Редіс).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що передчасно пішов з життя заступник командира по тилу полку "Азов" 58-річний Олександр Павлюк, позивний "Чак".