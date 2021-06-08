Власник Lexus поранив ножем водія евакуатора на Печерську і втік з місця події, - Нацполіція. ВIДЕО

Правоохоронці встановлюють обставини дорожнього конфлікту на столичному Печерську. У ході конфлікту водій евакуатора зазнав ножового поранення. Потерпілому на місці медики надають допомогу. Поліцейські розшукують зловмисника.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції Києва.

За попередньою інформацією, між водіями евакуатора та автомобіля "Лексус" виник конфлікт, у результаті якого водій іномарки завдав ножового поранення опоненту та поїхав з місця події.

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Медики на місці надають необхідну допомогу потерпілому. Зусилля правоохоронців спрямовані на розшук та затримання особи зловмисника та встановлення всіх обставин інциденту. Подію зареєстровано в Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Печерського управління поліції.

Після проведення першочергових слідчих дій події буде надана правова кваліфікація.

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Як уточнив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук радник глави МВС Антон Геращенко, спочатку водій евакуатора вчинив хуліганські дії.

"Бив авто, лаявся на адресу водія. Водій "Лексуса" вийшов і вдарив водія евакуатора ножем та завдав йому таким чином тілесних ушкоджень. Поліція Києва розшукує водія автомобіля "Лексус". Діям обох учасників конфлікту буде дана правова оцінка, про що буде повідомлення для ЗМІ", - написав Геращенко.