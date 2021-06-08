За розрахунками, в червні на використання є 3,9 млн вакцин від COVID-19, темпи інтенсивно нарощують, - Ляшко. ВIДЕО

У Міністерстві охорони здоров'я інтенсивно нарощують темпи вакцинації проти коронавірусу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

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"Саме в цей момент приїхала чергова партія вакцини Pfizer з наступної поставки вакцин, які ми отримуємо в рамках глобальної ініціативи COVAX. Це перша партія з партії 473 тисячі доз вакцини, які ми отримаємо до кінця цього тижня. На червень місяць у нас за розрахунками на використання є 3,9 млн вакцин, тому ми інтенсивно нарощуємо темпи вакцинації, вийшли на темпи 50 тисяч на день. Але це тільки початок, з кожним днем нарощування вакцинації відбуватиметься все інтенсивніше й інтенсивніше", - сказав міністр.

Очільник МОЗ додав, що також в Україні вже є вакцина Astrazeneca для того, щоб зробити друге щеплення всім тим, хто робив перше щеплення з лютого по квітень цією вакциною.

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"У тих, в кого вже минуло три місяці, ласкаво запрошую до проведення другого щеплення вакциною Astrazeneca. Це вже буде завершений повний цикл вакцинації й дозволить отримати, зокрема, міжнародний сертифікат про проведення вакцинації", - зазначив глава МОЗ.