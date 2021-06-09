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Скасування санкцій проти "Північного потоку-2" може бути переглянуто, - Блінкен. ВIДЕО

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Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що звільнення від санкцій компанії Nord Stream 2 AG та її директора Матіаса Варніга може бути переглянуто.

Про це він сказав під час слухань у Конгресі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".

Nord Stream 2 AG - основна компанія, що відповідає за будівництво "Північного потоку-2" і на 100% належить російському "Газпрому".

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"Ми зробили виняток для санкцій, але цей виняток може бути скасований у будь-який час", - сказав держсекретар Блінкен. Він додав, що зараз Сполучені Штати ведуть активні перемовини з Німеччиною щодо зменшення шкоди від "Північного потоку-2", зокрема для України.

"Ми сказали нашим партнерам у Німеччині, що тепер вони мають працювати з нами та іншими, щоб уникнути та пом’якшити будь-які потенційні наслідки від запуску цього газопроводу. А це означає компенсувати Україні збитки від потенційної втрати плати за транзит газу в обхід України. І переконатися, що Росія не може використовувати енергію як інструмент примусу проти України чи іншої країни в регіоні", - розповів Ентоні Блінкен.

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Державний секретар додав, що на час, коли команда Джо Байдена приступила до роботи, газопровід був збудований на понад 90%. І на його думку, запобігти фізичному завершенню будівництва через санкції було малоймовірно.

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Топ коментарі

  • Sergii Ustim
    Чего нагнетать истерию? Дождитесь встречи пуйла с Байденом, а потом многие вещи прояснятся. Да и в целом, к чему вокруг этого трубопровода столько шума? Да это политический проект, потому как существующие мощности в два раза превышают потребности Европы в газе, и мы можем потерять полтора транзитных лярда денег, так к этому нужно быть готовым вчера, у нас соседи ипанаты, от них чего угодно можно ждать, семь лет идет война. вам этого мало? Так воруйте поменьше, и эти потери с лихвой покроются одной таможенной службой. Возможна проблема с газоснабжением восточных областей? Вот ее и решайте...
  • Володимир Горбатько
    байден виявився жалюгідною маріонеткою хутіна. Тому не треба його відбілювати, сподіваючись на коротку людську пам'ять.
  • Kamate Kaora
    Самой лучшей компенсацией будет поставки немецкого вооружения включая ракеты "земля-земля", танки, ПВО, автоматическое оружие и патроны к нему, дроны и т.д.
    Я думаю, что Германия обязана это сделать учитывая не СП-2, а за масовые разрушения и убийства, которые совершали прямые предки сегодняшних политиков на территории Украины.
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