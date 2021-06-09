Скасування санкцій проти "Північного потоку-2" може бути переглянуто, - Блінкен. ВIДЕО

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що звільнення від санкцій компанії Nord Stream 2 AG та її директора Матіаса Варніга може бути переглянуто.

Про це він сказав під час слухань у Конгресі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Nord Stream 2 AG - основна компанія, що відповідає за будівництво "Північного потоку-2" і на 100% належить російському "Газпрому".

Також читайте: Кулеба після переговорів у Німеччині про "Північний потік-2": "Ніщо остаточно не погоджено"

"Ми зробили виняток для санкцій, але цей виняток може бути скасований у будь-який час", - сказав держсекретар Блінкен. Він додав, що зараз Сполучені Штати ведуть активні перемовини з Німеччиною щодо зменшення шкоди від "Північного потоку-2", зокрема для України.

"Ми сказали нашим партнерам у Німеччині, що тепер вони мають працювати з нами та іншими, щоб уникнути та пом’якшити будь-які потенційні наслідки від запуску цього газопроводу. А це означає компенсувати Україні збитки від потенційної втрати плати за транзит газу в обхід України. І переконатися, що Росія не може використовувати енергію як інструмент примусу проти України чи іншої країни в регіоні", - розповів Ентоні Блінкен.

Також читайте: Вітренко полетів у США домагатися санкцій проти "Північного потоку-2"

Державний секретар додав, що на час, коли команда Джо Байдена приступила до роботи, газопровід був збудований на понад 90%. І на його думку, запобігти фізичному завершенню будівництва через санкції було малоймовірно.