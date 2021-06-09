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"Давайте саджати разом", -Зеленський хоче посадити 1551 парк. ВIДЕО

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Президент України Володимир Зеленський запропонував кожній територіальній громаді в Україні висадити новий парк.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив під час засідання палати регіонів Конгресу місцевих і регіональних влад у Дніпрі.

"Хочу запропонувати учасникам Конгресу спільну мету - це 1551 новий парк, тобто один новий парк у кожній громаді. Іншими словами, щоб додати гумору -  давайте саджати разом", - заявив Зеленський.

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Топ коментарі

  • Злий Грицько
    "Давайте сажать вместе", - Зеленский хочет посадить 1551 парк - Цензор.НЕТ 7100
  • Грышка Распутный 2
    Його самого треба саджати...
  • Plushka
    "Давайте сажать вместе", - Зеленский хочет посадить 1551 парк - Цензор.НЕТ 9883
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