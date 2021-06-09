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МОЗ пропонує продовжити карантин в Україні на літній період: коронавірус не подолано, - Ляшко. ВIДЕО

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Міністерство охорони здоров'я виступає за продовження карантину в Україні на літо. Відповідна пропозиція незабаром надійде уряду.

Про це заявив глава МОЗ Віктор Ляшко під час засідання уряду, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми запропонуємо уряду розглянути питання продовження карантинних обмежень на літній період, оскільки коронавірус не подолано", - сказав Ляшко.

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За словами міністра, в Україні повинні залишити основні протиепідемічні обмеження - обов'язковість масок в громадських будівлях і в транспорті, а також відповідальне ставлення до дотримання фізичної дистанції.

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Топ коментарі

  • belge
    Минздрав предлагает продлить карантин в Украине на летний период: коронавирус не преодолен, - Ляшко

    Минздрав предлагает продлить карантин в Украине на летний период: коронавирус не преодолен, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5547 Сказал, что ещё остаётся неосвоенное бабло. Не отказываться же от него..
  • Вася Шевченко f77d76ba
    вечный и бесконечный карантин... как гарантия не борьбы с пандемией, а неограниченной возможности воровать бюджетные деньги...
  • Denis Denissov 9ab7c2b0
    В Эстонии 15 мая состоялся митинг. На нём обвинили власть в гос.измене и геноциде. Почти все ограничения и обязательные маски уже отменены.
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