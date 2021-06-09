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Шмигаль про мету Зеленського висадити 1 млрд дерев: Цілком реальне завдання, будемо прискорюватися. ВIДЕО

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Поставлене президентом Володимиром Зеленським завдання з висадки 1 млрд дерев - цілком реальне.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив під час засідання уряду, інформує Цензор.НЕТ.

"У найближчій перспективі є план висадити один мільярд дерев. Цілком реальне завдання від президента. ... Ми запускаємо інвентаризацію лісів, що дозволить зрозуміти всю інформацію про їхню кількість і якість", - підкреслив глава уряду.

Шмигаль заявив, що минулого року, за даними Держлісагентства, було висаджено майже 200 млн дерев.

"Тому будемо прискорюватися. І це дуже важливо", - зазначив прем'єр.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський повідомив про мету - за 10 років збільшити площу лісів на 1 млн гектарів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин дает старт процедуре отбора руководителя Бюро экономической безопасности, - Шмыгаль

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Топ коментарі

  • belge
    1 миллиард деревьев за три года. То есть, по миллиону в день. Переводите Вову на другой порошок. Который послабее.
  • Fizko Kyiv
    аби шо делать, окрім потрібної роботи
  • 18c49ed2
    Шмигаль про мету Зеленського висадити 1 млрд дерев: Цілком реальне завдання, будемо прискорюватися - Цензор.НЕТ 5958
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