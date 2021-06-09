"Ополченці не отримали влади. Почуваються невдахами і випрошують подачки. Вони нікому не потрібні", - ідеолог терористів "ДНР" Пургін. ВIДЕО

Колишній голова "Народної ради" та один з ідеологів терористів "ДНР" Андрій Пургін назвав "ополченців" нікому не потрібними невдахами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у своєму блозі говорить журналіст Денис Казанський і демонструє фрагмент інтерв'ю Пургіна.

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"Ніхто не отримав того, що хотів. Місцеві ополченці не отримали влади. Вони почуваються невдахами. За великим рахунком, це ті люди, які ризикнули всім, втратили все і зараз вони забуті, нікому не потрібні і до влади не мають ніякого стосунку, і випрошують у влади подачки, які та їм не дає", - сказав Пургін.

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