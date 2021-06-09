Новини Відео • Агресія Росії проти України, Окуповані території - Крим і Донбас

"Ополченці не отримали влади. Почуваються невдахами і випрошують подачки. Вони нікому не потрібні", - ідеолог терористів "ДНР" Пургін. ВIДЕО

15 49074
Колишній голова "Народної ради" та один з ідеологів терористів "ДНР" Андрій Пургін назвав "ополченців" нікому не потрібними невдахами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у своєму блозі говорить журналіст Денис Казанський і демонструє фрагмент інтерв'ю Пургіна.

"Ніхто не отримав того, що хотів. Місцеві ополченці не отримали влади. Вони почуваються невдахами. За великим рахунком, це ті люди, які ризикнули всім, втратили все і зараз вони забуті, нікому не потрібні і до влади не мають ніякого стосунку, і випрошують у влади подачки, які та їм не дає", - сказав Пургін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зраднику Пургіну, одному з "творців" "ДНР", московські господарі заборонили в'їзд в "ДНР"

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Роман с камнем
    "Ополченці не отримали влади. Почуваються невдахами і випрошують подачки. Вони нікому не потрібні", - ідеолог терористів "ДНР" Пургін - Цензор.НЕТ 3227
  • MausMike
    Сльози залили клавіатуру. "Ополченцы не получили власти. Чувствуют себя неудачниками и выпрашивают подачки. Они никому не нужны", - идеолог террористов "ДНР" Пургин - Цензор.НЕТ 6460
  • Роман с камнем
    "Ополченці не отримали влади. Почуваються невдахами і випрошують подачки. Вони нікому не потрібні", - ідеолог терористів "ДНР" Пургін - Цензор.НЕТ 3036
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини