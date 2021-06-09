"Знав би 10 років тому, що на Донбасі сьогодні заправлятиме Курченко, я б у "Правий сектор" записався", - екснардеп і сепаратист Ігор Марков. ВIДЕО

Екснардеп і сепаратист Ігор Марков в ефірі росТВ заявив, що якби 10 років тому знав про те, яка обстановка складеться сьогодні на Донбасі, то записався б у "Правий сектор".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це говорить у своєму відеоблозі журналіст Денис Казанський і публікує фрагменти виступу Маркова на кремлівському пропагандистському шоу.

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"Я клянусь, якби я знав 10 років тому або там вісім років тому, що сьогодні на Донбасі все буде визначати Курченко, я б у "Правий сектор" записався", - заявив колишній український нардеп.

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