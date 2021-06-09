"Без цензури" у прямому ефірі: Американська Зе-брехня. Як Ткаченко душить українську. Транс-піп в УПЦ МП. # Тараров_нах. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ
Сьогодні о 20:45 в стрімі "Без цензури" на Цензор.НЕТ:
🟡 Американська Зе-брехня.
В Офісі президента України Володимира Зеленського не соромляться переписувати повідомлення про зміст його телефонної розмови з президентом США Джо Байденом.
Якщо в первинному варіанті документа говорилося про підтримку президентом США можливості надання Україні Плану для членства в НАТО, то зараз виявляється, що про це говорив Зеленський, а не Байден! Навіщо ж так брехати?
🟡 Як Ткаченко душить українську мову.
Міністр культури й інформаційної політики України Олександр Ткаченко підтримує ідею відкласти початок дії статей закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", що стосуються обов'язкового дубляжу фільмів українською мовою.
А поки міністр не заважає русифікації інформаційного простору, іноземці показують майстер-класи, як треба вчити українську і разом з українцями вкотре доводять, що всі відмазки влади - дійсно тільки відмазки.
🟡Трасн-піп у філії російської церкви в Україні
М'якітка і перчинка одночасно: на Волині священник Московського патріархату стояв на трасі в жіночому одязі! Так, ви все правильно прочитали – священник, на трасі, у спідниці й лосинах. Що в головах у працівників РПЦ в Україні?
🟡 # Татаров_нах
Як представники Верховної Ради на догоду Татарову зривають конкурс на керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури? І чому Володимиру Зеленському давно пора позбутися цього токсичного персонажа?
Беріть чай або щось міцніше і приєднуйтесь до стріму "Без цензури" в прямому ефірі.