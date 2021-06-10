Порошенко і "Справа Громад" передали воїнам 10-ї ОГШБр новий комплект оптичної розвідки. ВIДЕО

Громадська організація "Справа Громад" спільно з українцями шляхом краудфандингу всього за два дні зібрали кошти і придбали комплект спостереження й оптичної розвідки для українських військових.

Про це заявив п'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Прямий".

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"Сьогодні ми передаємо його на фронт у 8-ий батальйон 10-ої ОГШБр. Кілька тижнів тому я особисто передавав такий самий комплект у 108-ий батальйон. Загалом це уже третій комплект для 10-ої окремої гірсько-штурмової бригади. Дякую неймовірним українцям, ви спільно з нами рятуєте життя українських воїнів", – написав лідер "ЄС"

Порошенко зауважив, що комплекти спостереження та оптичної розвідки допомагають українським воїнам боротися з ворожими снайперами.

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"Зараз бійці 10-ої ОГШБр знаходяться на найскладніших ділянках: Зайцеве, Шуми, Новгородське. Ми бачили, як працюють ці комплекти: це реально допомагає воювати, боротися зі снайперами, зупиняти ворожі дії. Такі комплекти вкрай необхідні у теперішніх умовах, коли після так званого "перемир’я" ми втратили близько ста наших воїнів, коли нашим військовим забороняли користуватися дронами, забороняли вивід контрснайперських груп", – зазначив п’ятий президент.

Він також запропонував підвищити ефективність бойових комплексів, зібравши кошти для бригадного пункту.

Але в мене є ще одна ідея: зібрати кошти для бригадного пункту, який значно підвищить ефективність цих бойових комплексів і з’єднає їх по всіх трьох батальйонних зонах. Щоправда, такий комплекс коштує вдвічі дорожче: 735 тисяч гривень. Але я знаю, що спільно ми зможемо зробити такий важливий подарунок для бійців "десятки". Половину суми Фонд Порошенка перерахує вже завтра. Разом ми наблизимо перемогу України!", – наголосив Порошенко.





