"Активне сонячне випромінювання не на всіх нормально впливає", - в районі київського Гідропарку дівчина в шортах вляглася посеред дороги. ВIДЕО

Вчора в районі київського Гідропарку дівчина в шортах лягла посеред дороги прямо на лінії розмітки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис епатажної події опубліковано на сторінці проєкту Київ Оперативний у соцмережах.

Підклавши під голову імпровізовану подушку, дівчина зухвало закинула ногу на ногу і привітно махала рукою водіям автомобілів, які проїжджали повз.

"Схоже, що активне сонячне випромінювання не на всіх нормально впливає - тупо лежить посеред дороги", - коментує відео автор запису.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Також читайте: Під мостом у столичному Гідропарку виявили протитанкову міну 60-х років, - ДСНС