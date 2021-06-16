"Активне сонячне випромінювання не на всіх нормально впливає", - в районі київського Гідропарку дівчина в шортах вляглася посеред дороги. ВIДЕО
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Вчора в районі київського Гідропарку дівчина в шортах лягла посеред дороги прямо на лінії розмітки.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис епатажної події опубліковано на сторінці проєкту Київ Оперативний у соцмережах.
Підклавши під голову імпровізовану подушку, дівчина зухвало закинула ногу на ногу і привітно махала рукою водіям автомобілів, які проїжджали повз.
"Схоже, що активне сонячне випромінювання не на всіх нормально впливає - тупо лежить посеред дороги", - коментує відео автор запису.