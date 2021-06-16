Новини Відео

"Активне сонячне випромінювання не на всіх нормально впливає", - в районі київського Гідропарку дівчина в шортах вляглася посеред дороги. ВIДЕО

34 21092
Вчора в районі київського Гідропарку дівчина в шортах лягла посеред дороги прямо на лінії розмітки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис епатажної події опубліковано на сторінці проєкту Київ Оперативний у соцмережах.

Підклавши під голову імпровізовану подушку, дівчина зухвало закинула ногу на ногу і привітно махала рукою водіям автомобілів, які проїжджали повз.

"Схоже, що активне сонячне випромінювання не на всіх нормально впливає - тупо лежить посеред дороги", - коментує відео автор запису.

Також читайте: Під мостом у столичному Гідропарку виявили протитанкову міну 60-х років, - ДСНС

Топ коментарі

  • Елена Маркизовна
    Открою секрет для тех, кто не помнит- эта дорога на мосту ВСЕГДА была пешеходной и никакие машины не ездили. А сейчас из Гидропарка сделали срач и все застроили
  • Підлога Маккартні
    "Активне сонячне випромінювання не на всіх нормально впливає", - в районі київського Гідропарку дівчина в шортах вляглася посеред дороги - Цензор.НЕТ 5828
  • Vyacheslav Nesterov
    закрыли, чтобы было кому голосовать за Зе. Считаю что и пенсионеров нужно ограничивать в голосовании за будущее внуков. Дайте право детям и внукам решать, как им жить без россии!
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини