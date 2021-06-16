Танкові підрозділи ЗСУ провели навчання на Херсонщині. ВIДЕО
Як повідомляє Цензор.НЕТ, танкісти відточували свою майстерність в умовах, максимально наближених до бойових.
Як розповів командувач генерал-лейтенант Сергій Наєв, навчання проходять згідно з планом бойової підготовки. Танкісти відпрацьовують навички швидкісного водіння і подолання різних перешкод.
"Зокрема, це стосується подолання мінно-вибухових загороджень, мостів, різних перешкод природного ландшафту. Водіння танка - один із головних етапів підготовки танкістів. Від майстерності механіків-водіїв часто залежить життя всього екіпажу", - сказав Наєв.
За словами Наєва, екіпажі відпрацювали рух у колонах, розгортання бойових порядків, встановлення димової завіси, вихід на вогневий рубіж і перехід у контратаку.
Крім того, танкісти провели навчання з маскування бойових машин, щоб уміти завдати противнику максимальні втрати під час ведення вогню прямою наводкою.