Танкові підрозділи ЗСУ провели навчання на Херсонщині. ВIДЕО

Танкові підрозділи ЗСУ, підпорядковані Командуванню об'єднаних сил, провели навчання на Херсонщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, танкісти відточували свою майстерність в умовах, максимально наближених до бойових.

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Як розповів командувач генерал-лейтенант Сергій Наєв, навчання проходять згідно з планом бойової підготовки. Танкісти відпрацьовують навички швидкісного водіння і подолання різних перешкод.

"Зокрема, це стосується подолання мінно-вибухових загороджень, мостів, різних перешкод природного ландшафту. Водіння танка - один із головних етапів підготовки танкістів. Від майстерності механіків-водіїв часто залежить життя всього екіпажу", - сказав Наєв.

За словами Наєва, екіпажі відпрацювали рух у колонах, розгортання бойових порядків, встановлення димової завіси, вихід на вогневий рубіж і перехід у контратаку.

Крім того, танкісти провели навчання з маскування бойових машин, щоб уміти завдати противнику максимальні втрати під час ведення вогню прямою наводкою.

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