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Справа Шеремета: активісти пікетують суд з вимогою покарання для експертів КНДІСЕ за використання неіснуючої методології. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Активісти пікетували Шостий апеляційний адміністративний суд з вимогою скасувати рішення Окружного адміністративного суду м. Київ (ОАСК) про скасування притягнення до дисциплінарної відповідальності за рішенням Мін'юсту експерта Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ) Юрія Ірхіна за використання неіснуючої методології в рамках проведення "портретно-психологічної експертизи" в справі про вбивство журналіста Павла Шеремета щодо Андрія Антоненка та Юлії Кузьменко.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Сьогодні, 16 червня, Шостий апеляційний адміністративний суд розглядає скаргу адвоката Юлії Кузьменко на рішення Окружного адміністративного суду м. Київ, який скасував дисциплінарне покарання (винесене в кінці серпня 2020 р. дисциплінарною палатою Мін'юсту) експертам КНДІСЕ за використання неіснуючої методології в рамках проведення "портретно -психологічної експертизи" в справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Активісти вимагають скасувати рішення ОАСК про скасування дисциплінарного покарання щодо експертів КНДІСЕ.

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Мітингувальники озвучили в гучномовець свої вимоги. Також вони розмістили перед входом до суду виставку доказів захисту підозрюваних у справі Шеремета Антоненка, Кузьменко і Дугарь.

Справа Шеремета: активісти пікетують суд з вимогою покарання для експертів КНДІСЕ за використання неіснуючої методології 01
Справа Шеремета: активісти пікетують суд з вимогою покарання для експертів КНДІСЕ за використання неіснуючої методології 02
Справа Шеремета: активісти пікетують суд з вимогою покарання для експертів КНДІСЕ за використання неіснуючої методології 03
Справа Шеремета: активісти пікетують суд з вимогою покарання для експертів КНДІСЕ за використання неіснуючої методології 04
Справа Шеремета: активісти пікетують суд з вимогою покарання для експертів КНДІСЕ за використання неіснуючої методології 05
Справа Шеремета: активісти пікетують суд з вимогою покарання для експертів КНДІСЕ за використання неіснуючої методології 06
Справа Шеремета: активісти пікетують суд з вимогою покарання для експертів КНДІСЕ за використання неіснуючої методології 07
Справа Шеремета: активісти пікетують суд з вимогою покарання для експертів КНДІСЕ за використання неіснуючої методології 08
Справа Шеремета: активісти пікетують суд з вимогою покарання для експертів КНДІСЕ за використання неіснуючої методології 09
Справа Шеремета: активісти пікетують суд з вимогою покарання для експертів КНДІСЕ за використання неіснуючої методології 10
Справа Шеремета: активісти пікетують суд з вимогою покарання для експертів КНДІСЕ за використання неіснуючої методології 11
Справа Шеремета: активісти пікетують суд з вимогою покарання для експертів КНДІСЕ за використання неіснуючої методології 12
Справа Шеремета: активісти пікетують суд з вимогою покарання для експертів КНДІСЕ за використання неіснуючої методології 13
Справа Шеремета: активісти пікетують суд з вимогою покарання для експертів КНДІСЕ за використання неіснуючої методології 14
Справа Шеремета: активісти пікетують суд з вимогою покарання для експертів КНДІСЕ за використання неіснуючої методології 15
Справа Шеремета: активісти пікетують суд з вимогою покарання для експертів КНДІСЕ за використання неіснуючої методології 16
Справа Шеремета: активісти пікетують суд з вимогою покарання для експертів КНДІСЕ за використання неіснуючої методології 17
Справа Шеремета: активісти пікетують суд з вимогою покарання для експертів КНДІСЕ за використання неіснуючої методології 18
Справа Шеремета: активісти пікетують суд з вимогою покарання для експертів КНДІСЕ за використання неіснуючої методології 19
Справа Шеремета: активісти пікетують суд з вимогою покарання для експертів КНДІСЕ за використання неіснуючої методології 20
Справа Шеремета: активісти пікетують суд з вимогою покарання для експертів КНДІСЕ за використання неіснуючої методології 21
Справа Шеремета: активісти пікетують суд з вимогою покарання для експертів КНДІСЕ за використання неіснуючої методології 22
Справа Шеремета: активісти пікетують суд з вимогою покарання для експертів КНДІСЕ за використання неіснуючої методології 23
Справа Шеремета: активісти пікетують суд з вимогою покарання для експертів КНДІСЕ за використання неіснуючої методології 24
Справа Шеремета: активісти пікетують суд з вимогою покарання для експертів КНДІСЕ за використання неіснуючої методології 25
Справа Шеремета: активісти пікетують суд з вимогою покарання для експертів КНДІСЕ за використання неіснуючої методології 26
Справа Шеремета: активісти пікетують суд з вимогою покарання для експертів КНДІСЕ за використання неіснуючої методології 27

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, 30 квітня суд відпустив із СІЗО під домашній арешт обвинуваченого у вбивстві журналіста Павла Шеремета музиканта Андрія Антоненка. Його також зобов'язали носити електронний браслет.

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні. На початку слідство заявило, що крім них, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі та Росії, у 1990-2000-х роках - завідувач білоруського бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проєктів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників видання "Белорусский партизан".

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Топ коментарі

  • 5 копійок
    Дело Шеремета: активисты пикетируют суд с требованием наказания для экспертов КНИИСЭ за использование несуществующей методологии - Цензор.НЕТ 4173
  • volley
    Респект активным людям и патриотам!!!!
  • des_104
    поедут вслед за Киреевым.
    Справа Шеремета: активісти пікетують суд з вимогою покарання для експертів КНДІСЕ за використання неіснуючої методології - Цензор.НЕТ 989
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