"Пишу курсовую работу на #бучем украинском языке. Ну, так, х#й сосать - не в рот #баться, ребят!" - студентка харківського педуніверситету скаржиться на утиски російськомовних. ВIДЕО

Студентка ХНПУ імені Сковороди заявила про своє бажання писати курсову роботу російською мовою і говорить про утиск прав російськомовних в Україні. Увага! Ненормативна лексика!