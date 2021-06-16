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"Пишу курсовую работу на #бучем украинском языке. Ну, так, х#й сосать - не в рот #баться, ребят!" - студентка харківського педуніверситету скаржиться на утиски російськомовних. ВIДЕО
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Студентка ХНПУ імені Сковороди заявила про своє бажання писати курсову роботу російською мовою і говорить про утиск прав російськомовних в Україні. Увага! Ненормативна лексика!
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому майбутня вчителька нецензурно обурюється таким станом справ, опублікували активісти групи "Мова на часі" у Facebook.