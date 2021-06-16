"Без цензури" в прямому ефірі: Байден, Путін, Україна - повний розбір. ВIДЕО

Богдан Буткевич і Марина Данилюк-Ярмолаєва у прямому ефірі про головну тему 16 червня – перший саміт президентів США і Росії Джо Байдена і Володимира Путіна.

Це їхня перша зустріч після інавгурації Байдена, але раніше лідери вже зустрічалися на іншому рівні: в 2011 році, коли Байден був віцепрезидентом, а Путін - прем'єр-міністром. Переговори проходять на тлі максимального охолодження відносин США і Росії і ніяких проривних результатів сторони від них не чекають.

У Білому домі підтвердили, що Байден під час зустрічі з Путіним обговорить ситуацію в Україні, зокрема, стягування російських військ біля нашого кордону. Однак центральною ця тема на переговорах не буде.

На честь дня народження Богдана Буткевича в другій половині стріму буде одноразова акція-рубрика "Вільний коментар". Богдан відповідатиме на запитання глядачів, навіть якщо вони не стосуватимуться головної теми.