"У тюрмі сидітиме, гнида", - Шуфрич і Рабінович збираються дати юридичну оцінку заклику Потураєва розстріляти нардепів ОПЗЖ. ВIДЕО

Нардеп ОПЗЖ Нестор Шуфрич заявив, що він і його колеги обов'язково дадуть юридичну оцінку заяві "слуги народу" Микити Потураєва про розстріл фракції "статки, якої можна порівняти з бюджетом України".