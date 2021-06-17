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"У тюрмі сидітиме, гнида", - Шуфрич і Рабінович збираються дати юридичну оцінку заклику Потураєва розстріляти нардепів ОПЗЖ. ВIДЕО

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Нардеп ОПЗЖ Нестор Шуфрич заявив, що він і його колеги обов'язково дадуть юридичну оцінку заяві "слуги народу" Микити Потураєва про розстріл фракції "статки, якої можна порівняти з бюджетом України".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Шуфрич сказав під час засідання Верховної Ради.

"У тюрмі сидітиме, гнида", - озвучив своє бачення вироку суддів нардеп ОПЗЖ Вадим Рабінович.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Епоха бідності завершиться, коли розстріляють фракцію, статки якої зіставні з бюджетом України", - заява Потураєва, яка обурила нардепа ОПЗЖ Киву. ВIДЕО

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Топ коментарі

  • Sophia-Maria Duglass
    "У тюрмі сидітиме, гнида", - Шуфрич і Рабінович збираються дати юридичну оцінку заклику Потураєва розстріляти нардепів ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 5810
  • Sophia-Maria Duglass
    Потураева не защищаю , но в плане уничтожения рыгов - поддерживаю . Это они , соратники Янека и Мертветчука , привели войну в Украину
    Українське « на гілляку» - як раз про них 😀😀😀
  • Sophia-Maria Duglass
    Когда Портнов написал пост про уничтожение активистов Майдана , ОПЗЖ тихо радовалось !!!

    И про суд не писало .
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