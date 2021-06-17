"А якщо приїде Путін - за човном Аксьонов плистиме?" - три МНСники пливуть за главою окупаційної адміністрації Криму затопленими вулицями Керчі. ВIДЕО
45 069176
Троє чоловіків вплав пересувалися затопленими вулицями Керчі слідом за човном глави окупаційної адміністрації Криму Сергія Аксьонова.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис опубліковано в соціальних мережах. На записі видно, що Аксьонов сидить у човні й обговорює з іншими людьми можливі способи ліквідації затоплення. У цей момент, на другому плані і з'являються плавці, які активно гребуть слідом за човном.
Роль плавців у супроводі незрозуміла. За версією користувачів соцмереж, можливо, це охоронці кремлівського ставленика або ж співробітники рятувальних служб.
"Це човнів не вистачило на всіх. Не зрозуміло чи що? У приморському місті у МНС один човен ... дресирування допустили. Цікаво, а якщо приїде Путін, за човном кролем буде Аксьонов пересуватися?" - пишуть деякі з них.