Новини Відео • Російські терористи збили Боїнг

"Кто "Боинг" мог сбить? У кого "Бук" есть?" - "В укропов", - "Не в укропов, у Стрелкова, бл#дь", - у справі МН-17 заслухано нові фрагменти переговорів російських терористів. ВIДЕО

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У залі суду у справі МН-17 заслухано нові фрагменти переговорів російських терористів про їхню причетність до атаки на пасажирський літак. Увага! Ненормативна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в Facebook пише російський авіаексперт Вадим Лукашевич  і публікує частину відеоматеріалу із залу суду.

"Із залу суду у справі МН17. Сьогодні під час слухань по суті прокуратура надала нові матеріали, включаючи нові прослуховування сепаратистів. Коли їх слухаєш, розумієш - це просто якась кунсткамера ідіотів! У Кургіняна в його русі "Суть часу" є такий "ушльопок" Алан Мамієв, який ну просто... Слухайте самі (16+)", - пише в коментарі Лукашевич.

Читайте також: В суді у справі MH17 підтверджено факти прямої вогневої підтримки терористів Росією, - авіаексперт Лукашевич

Топ коментарі

  • Олександр Дніпро
    "Кто "Боинг" мог сбить? У кого "Бук" есть?" - "В укропов", - "Не в укропов, у Стрелкова, бл#дь", - по делу МН-17 заслушаны новые фрагменты переговоров российских террористов - Цензор.НЕТ 3447
  • SuperVsirf .
    мені більше сподобалось як опочлєнєц цікавиться "а Торез ето гдє?"
  • Ksenia VB
    Та ніхто і не сумнівався, що ті лошари збили.
    От питає морда - а де Торецьк ? Отак воно і літаки збиває.
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