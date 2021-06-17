"Кто "Боинг" мог сбить? У кого "Бук" есть?" - "В укропов", - "Не в укропов, у Стрелкова, бл#дь", - у справі МН-17 заслухано нові фрагменти переговорів російських терористів. ВIДЕО

У залі суду у справі МН-17 заслухано нові фрагменти переговорів російських терористів про їхню причетність до атаки на пасажирський літак. Увага! Ненормативна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в Facebook пише російський авіаексперт Вадим Лукашевич і публікує частину відеоматеріалу із залу суду.

"Із залу суду у справі МН17. Сьогодні під час слухань по суті прокуратура надала нові матеріали, включаючи нові прослуховування сепаратистів. Коли їх слухаєш, розумієш - це просто якась кунсткамера ідіотів! У Кургіняна в його русі "Суть часу" є такий "ушльопок" Алан Мамієв, який ну просто... Слухайте самі (16+)", - пише в коментарі Лукашевич.

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