Завтра у Києві відбудеться акція протесту проти вирубки 21 га лісу для будівництва чергового житлового кварталу. ВIДЕО
Про це повідомив екснардеп "Батьківщини", активіст Майдану Ігор Луценко, передає Цензор.НЕТ.
"УВАГА, АКЦІЯ! Хочуть знищити 21 га посеред лісу, природного заповідного фонду. Порізали кілька гектарів дубів. Я вже про це знімав відео, сюжет у коментарі. Давайте шипувати дерева, як роблять екологи. Приходьте", - закликав Луценко.
Старт акції завтра, 19 червня, о 14:00. Місце проведення вул. Сошенка, 2 (кінцева тролейбуса №18).
За його словами ця ділянка розташовується на межі Національного природного парку Голосіївський і Пуща-Водицького заказника. Ця ділянка була здана в оренду для будівництва житлового кварталу ще в 2007 році за голови Леоніда Чернівецького.
"Як люди сюди будуть їздити? Нічого, крім лісових доріг, тут немає. Електрики, водопроводу, газу теж немає", - зазначає Луценко.
За його даними, в 2015 році київська міськрада намагалася розірвати договір, але суди не дали цього зробити. Також подавала позов київська прокуратура, але безуспішно.
"У будь-якому разі Київрада має всі шанси. Є нові обставини, яких достатньо, щоб подавати в суд і розривати договір", - зазначив Луценко.
За його даними, вирубано приблизно 4 га, ще 17 га очікують рубки, оскільки на деревах вже стоять мітки.