Проєкт "Без цензури": Путін - х@йло! Як українські вболівальники "підпалили" росіянам усе. ВIДЕО

За поребриком знову казяться через Україну, тож Богдан Буткевич сьогодні грітиме ваші серця паланням росіян.

На матчі Україна – Північна Македонія українські вболівальники заспівали відомий хіт "Путін – х@йло!", добре знайомий і росіянам.

У Росії не забарилися з відповіддю – хочуть покарати фанатів. Російські засоби масової дезінформації повідомили, що член комітету Держдуми з фізичної культури, спорту, туризму й у справах молоді Дмитро Свищев закликав жорстко відреагувати на скандування українськими вболівальниками цього "образливого гасла про президента Росії".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російський футбольний союз вимагає від УЄФА заборонити українцям кричати "Путін - х#йло"

Нагадаємо, 17 червня в другому матчі групового етапу Євро-2020 збірна України обіграла збірну Північної Македонії з рахунком 2:1. Команди грали в столиці Румунії Бухаресті.

Україна двічі відзначилася в першому таймі - голи на рахунку Ярмоленка (29 хвилина) та Яремчука (34). Македонці відіграли 1 м'яч у другому таймі - на 57 хвилині забив Аліоскі. На 84 хвилині гравець збірної України Малиновський не реалізував пенальті.