Київська вчителька побила хлопчика з аутизмом. ВIДЕО

Педагог застосувала силу до дитини з розладом аутистичного спектру. Було це в інклюзивну класі школи №58. Зараз вчителька у відпустці, школа проводить розслідування.

Про те, що трапилося, стало відомо з опублікованого в соцмережах відео, повідомляє Цензор.НЕТ.

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На цих кадрах педагог штовхає і ляскає хлопчика, силою змушує його сісти і б'є по руках.

У Департаменті освіти і науки Києва повідомили, що проводять перевірку.

"Перевірка буде здійснена максимально ретельно із залученням правоохоронних органів і служби у справах дітей. Після закінчення перевірки, в рамках чинного законодавства, будуть прийняті відповідні управлінські рішення щодо учасників цього конфлікту", - сказано в повідомленні.

Факт інциденту і проведення розслідування "Суспільному" підтвердили в адміністрації школи.

"На сьогодні вже проведено установче засідання комісії, створена комісія по школі, працювала поліція, тому зараз з'ясовуються обставини і йдуть паралельно слідчі дії", - повідомили в школі.

В адміністрації школи додали, що комісія збирає пояснення, а вчителька зараз у відпустці.

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов повідомив, що отримав інформацію про випадок і чекає на результат перевірки.

"Те, що я бачив - це абсолютно неприпустимо, це навіть не буллінг, а кримінальний злочин - побиття дитини. Тут має бути кримінальна відповідальність. Крім цього, потрібно продовжувати нашу роботу з протидії булінгу і формування нормального освітнього середовища. Потрібно сформувати таке ставлення, щоб такі випадки були неможливими", - сказав Горбачов.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що звернулася до голови столичної Шевченківської районної державної адміністрації, щоб допомогти невідкладному реагуванню на цей інцидент.

"Наполягаю на необхідності захисту дітей від усіх форм насильства, а також звертаю увагу на те, що діти, які стають свідками злочину, відчувають психічне травмування і потребують захисту і турботи", - зазначила Денісова.

За словами чиновниці, на кожен такий факт повинні своєчасно і належним чином реагувати як соціальні служби, так і правоохоронні органи.