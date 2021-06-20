Громадянин Ізраїлю намагався незаконно провезти діамантів і золота на 1 млн грн, - Держприкордонслужба. ВIДЕО

У київському аеропорту "Бориспіль" під час оформлення авіарейсу "Тель-Авів-Київ" прикордонники спільно з митниками провели огляд багажу і ручної поклажі одного з пасажирів рейсу, під час якого виявили партію діамантів вартістю близько 1 млн грн.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

Коштовне каміння іноземець перевозив із порушенням українського законодавства.

"У різних місцях ручної поклажі громадянина Ізраїлю, 1962 року народження, правоохоронці виявили браслет із білого золота і кільце, прикрашені діамантами, а також два діаманти жовтого кольору із сертифікатами "GIA" загальною вагою 2.21 карата", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що, за попередньою оцінкою, вартість дорогоцінного каміння становить близько 1 млн грн.

"За результатами огляду складено протокол про порушення митних правил за статтею 471 Митного кодексу України", - додають прикордонники.