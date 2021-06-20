Інструктори музакадемії Бундесверу тренують барабанщиків оркестру Почесної варти "Клейноди". ВIДЕО
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Інструктори музичної академії Збройних сил Німеччини (Бундесверу) проводили тренінги для барабанщиків оркестру Почесної варти "Клейноди".
Про це йдеться у сюжеті, опублікованому пресслужбою Сухопутних військ України 11 червня, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що упродовж тижня українських військових музикантів навчали унікальній методиці гри на барабанах.
"Надалі військовослужбовці Окремого президентського полку імені Богдана Хмельницького зможуть вміло застосовувати набутий досвід на урочистих заходах. Зокрема, під час святкування 30-ї річниці незалежності України", - зазначили в пресслужбі.