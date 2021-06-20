Інструктори музакадемії Бундесверу тренують барабанщиків оркестру Почесної варти "Клейноди". ВIДЕО

Інструктори музичної академії Збройних сил Німеччини (Бундесверу) проводили тренінги для барабанщиків оркестру Почесної варти "Клейноди".

Про це йдеться у сюжеті, опублікованому пресслужбою Сухопутних військ України 11 червня, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що упродовж тижня українських військових музикантів навчали унікальній методиці гри на барабанах.

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"Надалі військовослужбовці Окремого президентського полку імені Богдана Хмельницького зможуть вміло застосовувати набутий досвід на урочистих заходах. Зокрема, під час святкування 30-ї річниці незалежності України", - зазначили в пресслужбі.