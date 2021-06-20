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Інструктори музакадемії Бундесверу тренують барабанщиків оркестру Почесної варти "Клейноди". ВIДЕО

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Інструктори музичної академії Збройних сил Німеччини (Бундесверу) проводили тренінги для барабанщиків оркестру Почесної варти "Клейноди".

Про це йдеться у сюжеті, опублікованому пресслужбою Сухопутних військ України 11 червня, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що упродовж тижня українських військових музикантів навчали унікальній методиці гри на барабанах.

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"Надалі військовослужбовці Окремого президентського полку імені Богдана Хмельницького зможуть вміло застосовувати набутий досвід на урочистих заходах. Зокрема, під час святкування 30-ї річниці незалежності України", - зазначили в пресслужбі.

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Топ коментарі

  • дмитрий иванов 527db324
    Не ну это точно укрепит нашу обороноспособность и продвинет на пути в НАТО
  • Valery Greff
    С барабанами норм. Хоть не с пианинами...
  • Речь Брежнева
    В современной армии самое главное это строевая подготовка, а в бою слаженный выход на позиции под барабан
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