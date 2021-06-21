США засуджують агресію РФ, через яку понад мільйон українців були змушені залишити свої будинки, - посольство. ВIДЕО

Майже 3,5 млн осіб в Україні потребують гуманітарної допомоги через російську агресію в східних областях і Криму.

Про це заявив пресаташе посольства США в Україні Деніел Лангенкамп у відеозверненні з нагоди Всесвітнього дня біженців, оприлюдненому у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, у Всесвітній день біженців, наші думки разом із шукачами притулку, біженцями, переміщеними або іншим чином постраждалими особами від конфлікту в Україні і в усьому світі. Ми засуджуємо агресію Росії в Україні, яка призвела до внутрішнього переміщення понад 1 млн українців", - сказав Лангенкамп.

Він додав, що США, які є найбільшим постачальником гуманітарної допомоги у світі, всіляко підтримують Україну, яка намагається допомогти постраждалим від конфлікту.

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