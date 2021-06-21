Новини Відео • Агресія Росії проти України

США засуджують агресію РФ, через яку понад мільйон українців були змушені залишити свої будинки, - посольство. ВIДЕО

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Майже 3,5 млн осіб в Україні потребують гуманітарної допомоги через російську агресію в східних областях і Криму.

Про це заявив пресаташе посольства США в Україні Деніел Лангенкамп у відеозверненні з нагоди Всесвітнього дня біженців, оприлюдненому у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, у Всесвітній день біженців, наші думки разом із шукачами притулку, біженцями, переміщеними або іншим чином постраждалими особами від конфлікту в Україні і в усьому світі. Ми засуджуємо агресію Росії в Україні, яка призвела до внутрішнього переміщення понад 1 млн українців", - сказав Лангенкамп.

Він додав, що США, які є найбільшим постачальником гуманітарної допомоги у світі, всіляко підтримують Україну, яка намагається допомогти постраждалим від конфлікту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні налічується 700 тис. внутрішньо переміщених осіб і близько 5 тис. біженців, - ООН

Топ коментарі

  • Randall Flag da70119e
    Ну и давайте до кучи серьезную обеспокоенность
  • Dima qwe
    как то подтаяла циферка с почти 2млн до одного.... те кто имел средства боле мене нормаль-
    но устроится на материке но там всё потеряли конечно не в счёт и те кто не стал записывать-
    ся в беженцы посчитав для себя это унизительным тоже не в счёт те кто вынужден переехать
    на учёбу видимо тоже..... кто и по какой методе считал вы самих людей хоть спросили ??? или
    опросы нужны только рейтинги лепить ???
  • 5 копійок
    Знов асуждам і знов конфлікт. Кого з ким, хто конфліктує? Ще ніхто не назвав це війною.
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