США засуджують агресію РФ, через яку понад мільйон українців були змушені залишити свої будинки, - посольство. ВIДЕО
Про це заявив пресаташе посольства США в Україні Деніел Лангенкамп у відеозверненні з нагоди Всесвітнього дня біженців, оприлюдненому у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні, у Всесвітній день біженців, наші думки разом із шукачами притулку, біженцями, переміщеними або іншим чином постраждалими особами від конфлікту в Україні і в усьому світі. Ми засуджуємо агресію Росії в Україні, яка призвела до внутрішнього переміщення понад 1 млн українців", - сказав Лангенкамп.
Він додав, що США, які є найбільшим постачальником гуманітарної допомоги у світі, всіляко підтримують Україну, яка намагається допомогти постраждалим від конфлікту.
У Всесвітній день біженців наші думки з усіма біженцями, шукачами притулку, переселенцями та іншими постраждалими від російської агресії на Донбасі та в Криму. Сполучені Штати підтримують Україну у тісної солідарності, допомагаючи постраждалим від конфлікту. pic.twitter.com/7NdxwkG8yl— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) June 20, 2021