Волонтерів запрошують на розкопки кургану Мамай-Гора. ВIДЕО

Археологічна експедиція Запорізького національного університету запрошує волонтерів долучитися до розкопок кургану Мамай-Гора - найбільшого мультикомплексного могильника на території України.

Про це учасник експедиції Юрій Таран повідомляє на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Хочете з нами? Друзі, запрошуємо вступати до лав волонтерів-археологів та здійснювати відкриття разом з нами. З нами в експедиції ви:

- зрозумієте, як відбуваються археологічні дослідження;

- отримаєте навички роботи на розкопі;

- дізнаєтесь, ким були кочовики України та що вони робили на Мамай-Горі протягом 8 тисяч років;

- відчуєте український степ з його історією, свободою і простором;

- і найголовніше - ви отримаєте можливість насправді зрозуміти, яка вона Мамай-Гора", - зазначає Таран.

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Експедиція відбудеться під керівництвом Андрія Тощева та за наукового супроводу Геннадія Тощева та Світлани Андрух.

"За попереднім планом, саме цього року роботи будуть відбуватися без бульдозера, щоб сконцентруватися на дослідженні важкодоступних ділянок та лінії урвища. Очікуємо, що цей сезон буде вдалим. Чекаємо на вас в експедиції в такий час: 1-ша зміна - 4-11 липня; 2-га зміна - 11-18 липня; 3-тя зміна - 18-25 липня. Деталі та анкета участі ТУТ. Чекаємо на ваші заявки до 25 червня. До зустрічі в полі!" - резюмував Таран.