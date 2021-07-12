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У центрі Києва зносять будинок "Квіти України": місцеві жителі заблокували роботу техніки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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У Києві розпочався демонтаж будівлі "Квіти України" по вул. Січових стрільців, 49. Місцеві жителі зайшли на територію проведення робіт і заблокували роботу будівельної техніки.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

У центрі Києва, на вул. Січових стрільців, 49 почався демонтаж будівлі "Квіти України". Сьогодні на території будівлі з'явилася важка будівельна техніка. До обіду вже демонтували частину будівлі.

Разом з тим, місцеві жителі зайшли на територію проведення робіт, тим самим зупинили демонтаж будівлі. Вони заявили, що вже подали заяви до Міністерства культури і в Департамент охорони культурної спадщини щодо надання будівлі охоронного статусу, так воно побудовано в стилі модернізм і отримало нагороду Спілки архітекторів України, як найкращий архітектурний витвір 1985 року.

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Забудовник, в свою чергу заявив, що планує реконструювати будівлю під офісний центр з підземним паркінгом. На ньому хочуть зробити надбудову і скляне оформлення.

У центрі Києва зносять будинок Квіти України: місцеві жителі заблокували роботу техніки 01

Будівля "Квіти України" до початку реконструкції.

У центрі Києва зносять будинок Квіти України: місцеві жителі заблокували роботу техніки 02

Проєкт нового будинку

У центрі Києва зносять будинок Квіти України: місцеві жителі заблокували роботу техніки 03
У центрі Києва зносять будинок Квіти України: місцеві жителі заблокували роботу техніки 04
У центрі Києва зносять будинок Квіти України: місцеві жителі заблокували роботу техніки 05
У центрі Києва зносять будинок Квіти України: місцеві жителі заблокували роботу техніки 06
У центрі Києва зносять будинок Квіти України: місцеві жителі заблокували роботу техніки 07
У центрі Києва зносять будинок Квіти України: місцеві жителі заблокували роботу техніки 08
У центрі Києва зносять будинок Квіти України: місцеві жителі заблокували роботу техніки 09
У центрі Києва зносять будинок Квіти України: місцеві жителі заблокували роботу техніки 10
У центрі Києва зносять будинок Квіти України: місцеві жителі заблокували роботу техніки 11
У центрі Києва зносять будинок Квіти України: місцеві жителі заблокували роботу техніки 12
У центрі Києва зносять будинок Квіти України: місцеві жителі заблокували роботу техніки 13
У центрі Києва зносять будинок Квіти України: місцеві жителі заблокували роботу техніки 14
У центрі Києва зносять будинок Квіти України: місцеві жителі заблокували роботу техніки 15
У центрі Києва зносять будинок Квіти України: місцеві жителі заблокували роботу техніки 16
У центрі Києва зносять будинок Квіти України: місцеві жителі заблокували роботу техніки 17
У центрі Києва зносять будинок Квіти України: місцеві жителі заблокували роботу техніки 18
У центрі Києва зносять будинок Квіти України: місцеві жителі заблокували роботу техніки 19
У центрі Києва зносять будинок Квіти України: місцеві жителі заблокували роботу техніки 20
У центрі Києва зносять будинок Квіти України: місцеві жителі заблокували роботу техніки 21
У центрі Києва зносять будинок Квіти України: місцеві жителі заблокували роботу техніки 22
У центрі Києва зносять будинок Квіти України: місцеві жителі заблокували роботу техніки 23
У центрі Києва зносять будинок Квіти України: місцеві жителі заблокували роботу техніки 24
У центрі Києва зносять будинок Квіти України: місцеві жителі заблокували роботу техніки 25
У центрі Києва зносять будинок Квіти України: місцеві жителі заблокували роботу техніки 26
У центрі Києва зносять будинок Квіти України: місцеві жителі заблокували роботу техніки 27
У центрі Києва зносять будинок Квіти України: місцеві жителі заблокували роботу техніки 28
У центрі Києва зносять будинок Квіти України: місцеві жителі заблокували роботу техніки 29
У центрі Києва зносять будинок Квіти України: місцеві жителі заблокували роботу техніки 30
У центрі Києва зносять будинок Квіти України: місцеві жителі заблокували роботу техніки 31
У центрі Києва зносять будинок Квіти України: місцеві жителі заблокували роботу техніки 32
У центрі Києва зносять будинок Квіти України: місцеві жителі заблокували роботу техніки 33
У центрі Києва зносять будинок Квіти України: місцеві жителі заблокували роботу техніки 34
У центрі Києва зносять будинок Квіти України: місцеві жителі заблокували роботу техніки 35
У центрі Києва зносять будинок Квіти України: місцеві жителі заблокували роботу техніки 36

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    гарне...було
    с душею і індивідуальністю...
    оті скло-бетон такі прісні і архітектурно однакові... скло і бетон...
  • Скайхок Дуглас
    Может отремонтируем?
    Угробила зесрань дом за два года!

    В центре Киева сносят здание "Квіти України": местные жители заблокировали работу техники - Цензор.НЕТ 3306
  • Дід Панас ccec527d
    Ничего Вы не понимаете в современных тенденциях! Это креатив и нестандартное мышление. Я тут недавно на выставку ходил и понял какой я темный. Оказывается у меня во дворе всю жизнь не мусорник был а инсталляция, даже к бомжам начал относиться как к людям которые разбираются в искусстве!
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