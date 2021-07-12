У центрі Києва зносять будинок "Квіти України": місцеві жителі заблокували роботу техніки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій.
Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
У центрі Києва, на вул. Січових стрільців, 49 почався демонтаж будівлі "Квіти України". Сьогодні на території будівлі з'явилася важка будівельна техніка. До обіду вже демонтували частину будівлі.
Разом з тим, місцеві жителі зайшли на територію проведення робіт, тим самим зупинили демонтаж будівлі. Вони заявили, що вже подали заяви до Міністерства культури і в Департамент охорони культурної спадщини щодо надання будівлі охоронного статусу, так воно побудовано в стилі модернізм і отримало нагороду Спілки архітекторів України, як найкращий архітектурний витвір 1985 року.
Забудовник, в свою чергу заявив, що планує реконструювати будівлю під офісний центр з підземним паркінгом. На ньому хочуть зробити надбудову і скляне оформлення.
Будівля "Квіти України" до початку реконструкції.
Проєкт нового будинку
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.